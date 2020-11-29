İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den su tasarrufu çağrısı Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesinin yüzde 35'lere düştüğünü belirterek su tasarrufu çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesinin yüzde 35'lere düştüğünü belirterek su tasarrufu çağrısında bulundu.

Soyer, yaptığı açıklamada Tahtalı Barajı havzasında incelemeler sonucu kentte suyun çok dikkatli kullanılmaması halinde büyük bir sorun yaşanacağına yönelik işaretler aldıklarını ifade etti.

İçme suyu kaynaklarındaki mevcut durumun hassas bir noktada olunduğunu gösterdiğini ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir'in içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı'da geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesi bugün yüzde 35'lere düşmüş vaziyette. Bu bir alarm. Çok ciddi bir tehdit kapımızda. Bu nedenle suyumuzu mutlaka çok daha dikkatli kullanmak zorundayız. Gerçi bir yanda pandemi var. Bu nedenle hijyenden dolayı su tüketiminin artması söz konusu. Ama hijyen daha çok su tüketmek anlamına gelmiyor. Daha doğru ve yeterli suyla hijyen sağlanabilir. Ben tüm İzmirliler'i bu konuda duyarlılık göstermeye, suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum."

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan da Tahtalı Barajı'nın son durumuna ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Barajın yüzey alanı tam dolu olduğunda 24,5 kilometrekare ve hacmi de 306 milyon metreküptür. Bugün itibariyle Tahtalı Barajı'nda 122 milyon metreküp suyumuz var. Bu suyun 19 milyon 600 binini alamıyoruz. Bu ölü hacim. Senelik bu barajdan 90 milyon metreküp su alıyoruz. Eğer hiç yağmur yağmazsa suyumuz 320 gün kadar yetecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı