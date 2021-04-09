İzmir Büyükşehir Belediyesi 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir Büyükşehir Belediyesi 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak.

İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirli vatandaşlarda Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden sunulan iftar yemeği paketleri ve gıda kolilerinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan "Biz Varız" dayanışma kampanyası kapsamında İzmirliler de Bizİzmir dijital platformu ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden iftar yemeği ve gıda paketi satın alarak bağışta bulunabilecek. Satın alınan iftar yemekleri 13 Nisan'dan itibaren her gün belirlenen noktalarda al götür paket servis şeklinde yurttaşlara sunulacak. Gıda kolileri ise evlere teslim edilecek.

"Yan yana olamasak da hep aynı sofradayız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirlilere dayanışma çağrısı yaparak, "Bereketiyle gelen Ramazan ayında ne yazık ki bu sene de dostlarımızı, komşularımızı, ailemizi ve sevdiklerimizi kurduğumuz güzel sofralarda ağırlayamayacağız; ancak dilersek, pandemi sebebiyle işini kaybedenleri, bir çocuğun sevincini, maddi sıkıntılar nedeniyle huzurla uyuyamayanları, bir kap sıcak çorbaya ihtiyacı olanları sofralarımızda ağırlayabiliriz" dedi.

Dayanışmayı büyütmenin önemine değinen Soyer, "Bu kıymetli toprakların bereketli mahsullerini birlikte paylaşmak bizim hep en büyük hayalimiz oldu. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 'Biz Varız' dedik ve Ramazan ayının bereketini birlikte paylaştık. Bu yıl da Halkın Bakkalı web sitemiz üzerinden alacağınız 'gıda kolisi' ve 'iftar yemekleri' ile yeniden dayanışmayı birlikte çoğaltabiliriz. Bir ihtiyaç sahibinin yüzünde bırakacağımız tebessümü hiçbir bedel ile satın alamayız. Gelin bu mübarek günlerde hayırlarımızı ihtiyaç sahiplerinden esirgemeyelim. Çünkü biliyoruz ki biz yan yana olamasak da hep aynı sofradayız" şeklinde konuştu. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir Büyükşehir Belediyesi 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:24:38. #1.14#
title