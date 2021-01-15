İzmir Büyükşehir Belediyesi 130 yıllık tarihi binasına taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi 130 yıllık tarihi binasına taşındı

15.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:49
İzmir Büyükşehir Belediyesi 130 yıllık tarihi binasına taşındı

Depremde hasar gören hizmet binasını boşaltan İzmir Büyükşehir Belediyesinde başkanlık makamı, Kemeraltı Çarşısı içindeki 130 yıllık tarihi binaya taşındı.

Depremde hasar gören hizmet binasını boşaltan İzmir Büyükşehir Belediyesinde başkanlık makamı, Kemeraltı Çarşısı içindeki 130 yıllık tarihi binaya taşındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre İzmir'in ilk belediye binası olan ve Milli Mücadele yıllarında Müdafaa-i Hukuk Teşkilatına ev sahipliği yapan tarihi bina, Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamı olarak hizmet verecek.

Vali Halil Rıfat Paşa tarafından 1891 yılında açılan, 1995 yılındaki restorasyonun ardından TBMM Parlamenterler Evi ve Çetin Emeç Sanat Galerisine ev sahipliği yapan bina, yeniden belediye hizmetleri için kullanılacak.

Kentte yıkıma neden olan 30 Ekim'deki depremin ardından tahliye edilen Konak'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasındaki hizmet birimlerinin büyük bölümü Kültürpark'taki fuar hollerine taşınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlker Başbuğ Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Serdar Ortaç Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir Büyükşehir Belediyesi 130 yıllık tarihi binasına taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:12:51. #1.14#
title