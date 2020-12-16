İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "S plaka ihalesi" tartışması yaşandı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, "S" plakası ihalesinin mahkemece iptal edilmesi ve servisçilerin mağduriyeti tartışma konusu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, "S" plakası ihalesinin mahkemece iptal edilmesi ve servisçilerin mağduriyeti tartışma konusu oldu.

Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı 2. birleşimi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde toplandı.

CHP'li Meclis Üyesi Ertan Certel, Urla ilçesinde yapımı planlanan ancak Çevre ve Sağlık Komisyonunca reddedilen akaryakıt istasyonu projesine ve söz konusu araziye ilişkin kendisi ve CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur hakkında mesnetsiz iddialar ortaya atıldığını ileri sürdü.

Certel, hakkında asılsız iddialar ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlattığını belirtti.

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise akaryakıt istasyonuna ilişkin iddiaları konu alan bir mektubun kendilerine ulaştığını, bu mektubu da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ilettiklerini, iddialarla ilgili hiç kimseyi suçlamadıklarını ve isim de vermediklerini dile getirdi.

"S" plakası ihalesine ilişkin tartışma yaşandı

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise akaryakıt istasyonu arazisi iddialarına ilişkin haberlerle partilerinin bir ilgisinin bulunmadığını söyleyerek, "Atatürk hepimizin, cumhuriyet hepimizin. Atatürk ve cumhuriyet üzerinden söylem geliştirilmesini doğru bulmuyorum. İktidara, Urla üzerindeki tasarrufları üzerinden eleştiri yapılmasını da asla kabul etmiyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "S" plakası ihalesine ilişkin bir süreç geçirdiğini söyleyen Hızal, şöyle konuştu:

"İhale öncesinde servisçi esnafının belediye önünde yaptığı eylemler oldu. Mart ayından bu yana özellikle okulların kapalı olması nedeniyle birçok servisçi esnafın mağdur olduğunu hepimiz biliyoruz. Şehirde 7 bin civarında servis aracı var, bunların yaklaşık 3 bini okullardaki öğrenci kardeşlerimizi taşımak için kullanılıyor. Dolayısıyla şu an kullanılamıyor. Hal böyleyken İzmir Büyükşehir Belediyesi bir inat uğruna, belki gelir elde etmek amacıyla 400 plakanın ihalesi gerçekleşmiş. 150 milyon lira belediyenin kasasına girmiş. Zaten mağdur olan esnaf daha da mağdur edilmiş. Gerçekten ihale konusunda bir problem var bu kurumda. En son yapılan S plaka ihalesi İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. 30 gün içinde ihalenin iptal edilmesi ve bedelinin iade edilmesi gerekiyor. Umarım para başka yere harcanmamıştır."

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise Urla'daki akaryakıt istasyonu planları konusunda 5 farklı komisyonun değerlendirme yaptığını, doğal şartlar göz önüne alınarak istasyon yapılmamasına karar verildiğini aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinin başından itibaren her sektöre katkıda bulunduğunu vurgulayan Kökkılınç, "Bildiğimiz kadarıyla 'S' plakası ihalesinin mahkemece iptalinin sebebi ihalenin UKOME tarafından yapılmış olması. Yetki nedeniyle yanlış bulunmuş. UKOME'de valilik, emniyet de var. Hata varsa İzmir'in kurumlarının hatası var." dedi.

Kökkılınç, meclis toplantılarında sık sık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in özel hayatının da sık sık gündeme gelmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Bunun üzerine söz alan AK Partili Hüsnü Boztepe de CHP'li Kökkılınç'ın özel hayat konusundaki iddialarda kendisini hedef aldığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Ben hayatım boyunca kimsenin evinin içiyle ilgilenmedim ama belediyenin bütçesi, parası pulu bizi ilgilendirir. Başkanlığını Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yaptığı İzmir Köy Koop Birliği'ne süt alımı karşılığında milyonluk faturalar kesildi. Bu kooperatifin başkanı belediye başkanımızın eşi. Ben bununla ilgili konuşurum. Bunun hiçbir tarafı özel hayatla ilgili değil. Eğer belediye başkanı kardeşini İZTAV'a genel sekreter yapıyorsa ben konuşurum. Bu özel hayat değildir, ben kimsenin yatak odasına girmiyorum. Belediyenin bütçesi, parası pulu kardeşim. Ben köylüye destek olmasın demiyorum. Tire Süt'ten hep övgüyle bahsettiniz ama yavaş yavaş devreden çıkarıyorsunuz."

Nilay Kökkılınç ise Neptün Soyer'in kooperatiften huzur hakkı almadığını, alım satım ile de ilişkisinin bulunmadığını vurguladı.

Meclis toplantısında, komisyonlardan gelen önergeler görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz