İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde Denetim Raporu Tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı birinci bileşiminde 2017 yılı denetim raporuna AK Partili üyeler şerh koyarken, rapor CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğu ile meclisten geçti. Başkan Kocaoğlu, AK Partili üyelerin denetim raporuna yönelttiği eleştirilere toplu yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı birinci bileşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Oturumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi encümen üyeleri, ESHOT idare encümeni üyeleri ve meclis ihtisas komisyonu üyeleri seçimleri yapıldı. Oturumda 2017 yılı denetim raporuna AK Partili üyeler şerh koyarken, rapor CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğu ile meclisten geçti. Başkan Kocaoğlu, AK Partili üyelerin denetim raporuna yönelttiği eleştirilere toplu yanıt verdi.

"Şirket zararları konusu enteresan iştir"

Kocaoğlu, belediyeye ait şirketlerin zarar ettiği yönündeki eleştirilere, "Ne hesabı verilmeyecek bir şey var ne de bir yasal problem söz konusu. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Alt Geçidi hizmete açıldı ve üst düzenlemesi de yapılıyor. Yakında hizmete açılacak. İzmir; Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'ndan sonra 73 dönümlük bir meydana kavuşacak. Şirket zararları konusu enteresan iştir. Herkes nereden nereye gittiğini bilir, bilmesine rağmen temcit pilavı gibi tekrarlar. Otopark fonu konusunda da hep konuşulur. Biz otopark yapıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Orada gördüğünüz para, ihalesi yapılan işlerde kullanılacaktır" yanıtını verdi.

"Biz kentsel dönüşüme para harcayamayız"

Kentsel dönüşüm hakkındaki eleştirilere de cevap veren Kocaoğlu, "Biz kentsel dönüşüme para harcayamayız. Biz bakanlık değiliz. Bunu ben Bilal Doğan'a defalarca söyledim. Bütçeye koyduğumuz Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının harcamasıdır, maaşıdır, kırtasiyesidir. Biz kentsel dönüşüm yapıyoruz. 3. ihalemizi de gerçekleştirdik ve Türkiye'ye örnek kentsel dönüşüm yapıyoruz. Zaten yasal olarak 'al sana şu kadar para, kentsel dönüşüm yapıyoruz' diyemeyiz. Uzundere'de, Örnekköy'de yapıyoruz, diğer yerlerde çalışıyoruz. İzmir'de ne Sulukule, ne Fikirtepe örneğini yaşattık" dedi.

" Sabah akşam bizi 'kik'liyor"

Kocaoğlu'nun eleştirilere yanıt vermesi sırasında AK Parti sıralarından sesler yükselirken, mecliste tansiyon kısa süreli yükseldi. Opera binasının son durumu ile ilgili de bilgi veren Kocaoğlu, "Opera binasının ikinci ihalesini birinci ihalede olduğu gibi Kamu İhale Kurumu (KİK), sabah akşam bizi 'kik'liyor. İkincide iptal etti. Kazanan yüklenici firma mahkemeye gitti. Mahkemeyi kazandık, yer teslimi yapıldı, önümüzdeki ay hepinizi temel atma törenine bekliyoruz. Katı atık tesisi konusunda zaten eğer konuşmak gerekirse biz konuşacağız. Katı atık, evsel atık, siyaset malzemesi yapılır mı Allahınızı severseniz? Şu mahkeme bitsin de onu da yapalım" ifadelerini kullandı.

"Biz çok borçlu bir belediye devraldık"

Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirket çalışanlarının ücretlerinde farklılık konusundaki eleştirilere cevap vermiyorum. Biz toplu sözleşme ile işçilerimizi çalıştırıyoruz. Oradan çıkan ücretlerle ödeme yapıyoruz. Bütçe açığı borçlanma konusunda söyleyecek bir şeyim yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda 2 milyar 200 milyon borcu, 15 yıla yayılmış dengeli şekilde ödenmektedir. Vadesi geçmiş hiçbir borcu yoktur. Yatırımlarını da dengeli bir şekilde sürdürmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi istisnalar dışında raylı sistem için borçlanmaktadır. Bugün Konak Tramvayı da sisteme oturduğunda 850 bin yolcuyu raylı sistemle taşıyacaktır. Bunlar için bu harcama yapılmıştır. Onun da giderlerini yaptığımızda raylı sistemlerin yüze kaçının borçlanarak, kaçının öz kaynakla yapıldığı herkesin malumu olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma kapasitesinin yüzde 30'unu borçlanmıştır. Biz çok borçlu bir belediye devraldık. Çok sıkıntılar çektik. Borçlu olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz."

"Uzun süre altyapı yapmaya devam edeceğim"

Kocaoğlu, kayıp kaçak konusunun da sürekli gündeme geldiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 19 ilçe 60 belde ve 600 yakın köy devraldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bunların büyük çoğunluğunda altyapı problemleri vardı. Merkezdeki çalışmalar devam ediyor. Çeşme yap-işlet-devret sihirli değneğinin sihirli örneğidir. 'Yolları İZSU bozuyor' diye konuşulan konularda biz altyapı yaptırımı yapmak zorundayız, yapıp kenti ayağa kaldırmak zorundayız. İhtiyaç olduğu için su tesisatları yenileniyor. 'Toz oldu, çukur oldu' diye her tarafta menfi propaganda yapılıyor. 14 senedir altyapı yapıyorum, uzun süre yapmaya da devam edeceğim."

"Körfez'de geri adım atmadık"

AK Partili üyeler Kocaoğlu'nun Körfez projesini iptal ettiğine yönelik sözlerine açıklık getirmesini isterken, Kocaoğlu şu yanıtı verdi:

"Körfez'de geri adım atmadık. ÇED raporu proje değil, bir ön izindir. ÇED raporu alınmadan zaten proje ihalesine çıkamazsınız. ÇED raporu aldık, ihale 27 Nisan'da yapılıyor. Körfez projesi ÇED raporu ile tüp geçidin ÇED raporunu aynı firma düzenledi. Aynı firma ihaleyi kazandı. Körfezin ÇED raporunu verdi, yüzde 40 iyileştirme öngörerek. Aynı firma tüp geçidin de ÇED'ini yaptı. Sonucunda 'eğer başka tarama yapılmazsa, bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı taramanın getirdiği sirkülasyon artışı yüzde 40'tan yüzde 10'a düşüyor' diye rapor verdi. 'Bu hazırlıkları yapacağız, İZSU'ya gerekli aracı da alacağız, kendi imkanlarımızla taramayı sürdüreceğiz. Bunun için de proje ihalesine çıkacağız ama proje ihalesi hazır olacak, tarama yapacağız, büyük ihaleye tüp geçidin durumu ve öngörülen 17 milyon metreküp taramayı tüp geçidi yapacak firma yaparsa biz ihaleye çıkacağız. Her türlü hazırlığı yağacağız' dedim."

Kocaoğlu, denetim raporunu düzenleyenlere teşekkür ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman hem yasalara hem de evrensel ahlak kurallarına uyarak çalışmış, komisyon raporu da bunu belgelemiştir. Tabii ki muhalefet uyarıda bulunacaktır. Ders alınacak bir şey varsa dersi alırız" dedi. - İZMİR