İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde arazi planı değişikliği tartışması
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Halkapınar, AK Parti, Konak, İzmir, Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde arazi planı değişikliği tartışması

Konak'ın Halkapınar bölgesinde bulunan Başkent Üniversitesi bünyesindeki vakfa ait arazinin plan değişikliği yapılması İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti'nin tepkisini çekti.

13.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:59
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde arazi planı değişikliği tartışması

Konak'ın Halkapınar bölgesinde bulunan Başkent Üniversitesi bünyesindeki vakfa ait arazinin plan değişikliği yapılması İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti'nin tepkisini çekti. Arazide inşaat alanının yükseltildiğini söyleyen AK Parti'liler, oy çokluğuyla alınan karar için rant ve şaibe çıkışında bulundu. Bunun üzerine mecliste gerginlik yaşandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturum İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti. Başkent Üniversitesine ait arazinin plan tadilatı Konak Belediyesi meclisinden Büyükşehir meclisine geldi. İlçe belediye meclisinin aldığı karara Büyükşehir toplantısında da karşı çıkan AK Parti, hastane alanı olarak belirlenen arazinin inşaat yapılaşması izninin yükseltildiğini savundu. AK Parti grubu, 22 bin metrekarelik inşaat izninin 56 bin metrekareye yükseltildiğini ifade ederken önceki oturumlarda kendilerine 'peşkeş suçlaması' yapıldığını hatırlatarak imalarda bulunulması yer yer gerginlikler oluştu. CHP grubu suçlamaları reddetti.


"Bu bir ranttır, şaibedir"


AK Parti'li meclis üyesi Hakan Yıldız, "Keşke bu maddeyi tartışırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de burada olsaydı. Çünkü kendisi daha önceki toplantılardan birinde, 'benim yönettiğim belediyede ne ranta ne şaibeye izin vermeyeceğim' demişti. Ancak bu plan tadilatı rant, şaibe ve kamu zararıdır. Bilmeyenler için söylüyorum; burası Konak'ta Halkapınar'da bulunan bir yer. Konak Belediyesi buranı 3'te 1 ortağıyken 2018 yılında hissesini satmış. Diğer 3'te 2'si bir vakfa ait. Başkent Üniversitesine ait bir vakfa ait. 3'te 1 hisseyi belediye 18 milyon TL'lik bir bedelle satıyor. 22 bin metrekarelik izin var. 7 bin 300 metrekarelik inşaat hakkını 18 milyon TL'ye satıyor. Bir problem yok. Plan değişikliği yapılıyor ve 3,5 emsale çıkıyor. 56 bin metrekarelik bir inşaat hakkı veriliyor. Bu plan tadilatı yapılacaksa belediye hissesi varken yapılabilirdi. Yapılmamış. Bir dönem önceki meclis bunu oy çokluğu ile geçiriyor. Biz yeni dönemde '32 milyon TL daha Konak Belediyesinin alması gerekiyor' dedik. Bütün uyarılarımıza karşılık Büyükşehir meclisine geldi. İmar planlarına uygun olarak emsal değerleri getiriliyor diyor. Burası hastane olarak planlanmış ve 22 bin metrekarelik inşaat alanı yazılmış. Siz bu artışı yaptığınızda vakfa gelir getiriyorsunuz. Tınaztepe Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen İZFAŞ'ı iptal ettik. Niye İzmir'deki üniversiteye sahip çıkmıyoruz da Ankara'daki üniversiteye sahip çıkıyoruz?" diye sordu.


Komisyon başkanı Yörük süreci anlattı


CHP'li Ufuk Yörük de, "Meclis olarak talihsiz gördüğüm peşkeş çekmeyi tutanaklardan çıkarmayı öneriyorum. Hastane alanı kamu alanıdır. Bu hastane alanı yeni kent merkezine dahil edilen bir süreç yaşamış. Emsaller 3,5 olarak belirlendi. Yeni kent merkezi sonrasında emsal planda aynı kalmış. 3,5 emsale karar verilmiş. Bu karar verilme süreci bugün olduğu gibi dikkat çekmiş. Konu şehir plancıları odası tarafından yargıya taşınmış. Yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuş. Mahkeme bunu reddetmiş. Geniş bir bilirkişiyle konu detaylı incelenmiş. Elimizde bulunan rapora göre süreç şehircilik ilkelerine birebir uygun olduğunu ve aykırılık bulunmuyor. Bilirkişiler planlama sürecini ilk günden bugüne kadar almış ve bu değişikliğin uygun olduğuna karar vermiş. Biz bugün 1/1000'lik planları tartışırken 2018 yılına döndüğümüzde dahi o süreçlerin hukuka uygun olduğunu bilirkişi raporlarından görmüş olacağız. Biz bugün bu mecliste 1/1000'lik planları uyguluyoruz. Komisyon raporumuzda yer alan 'imar planlarına uygun emsal değerler getiriliğinden' cümlesi var. Bunu biz kararımıza gerekçe yaptık. Biraz önce saydığım mahkeme süreçlerine dahil olan bölümler artık tartışma konusu değil. Kamusal hastane alanı, özel değil. Kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıftan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Bu konuya sahip çıkmak bizim görevimiz"


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da şunları söyledi: "Konuyla ilgili teknik bilgileri komisyon başkanımız izah etti. Bu konuya sahip çıkmak bizim görevimiz. Biz konuya öyle bakıyoruz. Bu özel bir şahsın, kişinin yeri değil. Burası bir vakfın yeri. Plan neyse uygularız, biz bu işleri biliriz. Mahkemeye intikal etmiş bir konu. Mahkeme kararlarını uygulamış olduk. Hakan Bey bu işleri saatlerce anlatır. Güzel anlatır biz de dinleriz. Kendisine anlattık. Neticede meclis buna karar verir. Konak'ın bağrına saplanan hançer olan gökdeleni saatlerce anlatarak, onun yapılması gerektiğini savundu. Bu konudaki görüşlerini, bu binanın kente çok yararlı olacağı konusundaki fikirlerini herkes biliyor. Hakan Bey'in bazı konulardaki tutarlılığına ve tutarsızlığına değinmek istemiyorum. Kendisine Konak meclisinde cevap veririm. Peşkeş meşkeş lafları ne önceki büyükşehir belediye başkanımıza ne şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne CHP'lilerin bileceği işler değil. Bu peşkeş lafını kendilerine iade ediyorum. Daha önce tartışmıştık. Hastane yapılacak alana çok yakında yerde aynı emsalde başka bir hastane yapılıyor. Farklı bir emsal, 5,5 falan verilmemiş."


"Bu rant kamunun değil"


AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Sorun emsal falan değil. Konak Belediyesine ait bir alan satılmış ve oranın daha sonra değeri artmış. Ortada bir değer artışı var. buna ne derseniz deyin ve ortada bir rant var. Bu rant kamunun değil başka birinin cebinde. Biz bunun engellemesini istiyoruz. Hal böyleyken o bölgede 3,5 emsal varmış yokmuş. Bunlar teknik boyuttur, bu da vatandaşı boğmaktır. Çok net söylüyorum burada bir rant var ve vatandaşın cebine girmiyor. Biz bunu çok açık bir şekilde ifade ediyoruz. Ortada bilirkişi var. Biz bilirkişilerle karar vereceksek mahkemelere gerek yok. Geçmişte bazı hatalar yapılıyor, biz bugün onları devam ettiriyoruz. 1/5000'lik planları değiştirmek İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dahilinde mi? Evet. Bunun daha önce örneklerini gördük" diye konuştu. Karar oy çokluğuyla kabul edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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