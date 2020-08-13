İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarihi Asklepion Tiyatrosu'nda toplandı
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarihi Asklepion Tiyatrosu'nda toplandı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 19. yüzyıl'da parçaları Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nın Bergama'ya geri getirilmesi için çalışma başlatma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarihi Asklepion Tiyatrosu'nda toplandı
13.08.2020 02:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 03:10

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 19. yüzyıl'da parçaları Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nın Bergama'ya geri getirilmesi için çalışma başlatma kararı aldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Başkan Tunç Soyer'in teklifiyle Bergama tarihi Asklepion Tiyatrosu'nda yapıldı.

Zeybek gösterisiyle başlayan toplantıya başkanlık eden Soyer, Asklepion'un tarihteki yerine işaret ederek, "Tarihin en güzel korunduğu bu yerde meclis toplantısını yapmamızın bir nedeni var. Burası çift başlı yılanın doğduğu yer. Bergama 'sağlıklı yaşam kenti' demek. Pandemi sırasında bu toplantıyı sağlık kentinde yaparak Bergama'yı dünyaya tekrar hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Toplantıda, eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Zeus Sunağı'nın parçalarının 1864 ile 1878 yılları arasında 14 yıl boyunca Berlin'e kaçırıldığını anlatarak, sunağın ait olduğu yere getirilmesi konusunda yeni bir atılım yapılmasının önemini vurguladı.

Zeus Sunağı'nın kente getirilmesi için yapacakları çalışmayı meclis üyelerinin oylarına sunan Başkan Soyer'e, meclis üyeleri alkışlarıyla destek verdi.

Oylamanın ardından konuşan Soyer, "Zeus Sunağı'nın tekrar Bergama'ya dönüşü için bugünden itibaren el birliğiyle çalışmaya başlıyoruz. Hemen bir komisyon kuracağız. Tüm meclis üyelerimizin altına imza atacağı bir talep metni oluşturup, hep birlikte Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle Bergama'yı tarihteki şanlı günlerine göre döndüreceklerini söyledi.

Partilerin meclis grup başkan vekilleri de Bergama'nın tanıtımı için yapılacak çalışmalara destek olacaklarını belirtti.

Meclis toplantısında, "İzmir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi" kapsamında kredi kullanmak için Soyer'e oy birliğiyle borçlanma yetkisi verildi.

Toplu ulaşım ücret tarifesinde değişikliğe yönelik meclis üyelerinin onayına sunulan önerge plan bütçe ve tüketici komisyonlarının incelemesine sunuldu.

Kaynak: AA

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