İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi pandemi sonrası ilk kez toplandı
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi pandemi sonrası ilk kez toplandı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, korona virüs salgınının başladığı mart ayının ardından ilk oturumunu Kültürpark Fuar alanı 1 No'lu Hol'de gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi pandemi sonrası ilk kez toplandı
14.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:37

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, korona virüs salgınının başladığı mart ayının ardından ilk oturumunu Kültürpark Fuar alanı 1 No'lu Hol'de gerçekleştirdi. Başkan Tunç Soyer'in yönettiği oturumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, korona virüs salgını süresince belediye tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle nisan, mayıs ve haziranda toplanamayan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, üç aylık aranın ardından ilk oturumunu, Kültürpark Fuar alanı 1 No'lu Hol'de gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında meclis üyeleri, toplantıya maske takarak katıldı. Masalar arasında da boşluk bırakıldı. Oturumu yöneten Başkan Tunç Soyer, yapılacak fiziki düzenlemelerin ardından ağustos ayındaki meclis toplantılarını yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Pandemi dönemi Büyükşehir faaliyetleri

Oturumun açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in korona virüs salgını sürecinde örnek bir dayanışma sergilediğini belirtirken, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, korona virüs salgınının başladığı günden bu yana belediye tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin küresel salgın döneminde birçok kesime dokunduğunu belirten Gökçe şunları kaydetti: "33 bin 825 aileye 400 liralık nakdi yardım yapıldı. Bu sayı yeni tespitlerle 40 bine kadar çıkacak. Halkın Bakkalı üzerinden 44 bin 874 adet gıda paketi bağışı alındı. Gıda malzemesi bağışlarıyla birlikte 207 bin 770 aileye gıda paketi dağıtıldı. 262 bin 552 adedi Halkın Bakkalı aracılığıyla olmak üzere 422 bin 150 kişilik iftar paketi dağıtımı yapıldı. Öncelikli mahallelerde 82 bin 500 adet sıcak çorba dağıtıldı. Sebze ve meyveden oluşan 5 bin adet Direnç Paketi dağıtıldı. İlk sokağa çıkma yasağı esnasında 106 bin ekmek dağıtıldı. Askıda Fatura uygulaması ile 13 bin 37 ihtiyaç sahibinin 1,2 milyon liralık faturası ödendi. İmkanı kısıtlı olan öğrenciler için Askıda İzmirim Kart uygulaması başlatıldı ve şimdiye kadar 10 bin lira tutarında kart yüklemesi yapıldı."

Üreticiye "gönüllü" destek

Çiçek üreticilerinden alınan 50 bin saksı sardunyanın, Anneler Günü'nde, annelere hediye edildiğini ifade eden Gökçe, gönüllülük esaslı çalışmalara da değinerek, "459 gönüllü vatandaş ile Kemalpaşa'daki 21 köyde 95 üreticinin kiraz hasadına destek olundu. Seferihisar'da enginar hasadına destek verildi. Sağlık çalışanlarına ulaşım, konaklama, ücretsiz otopark desteği verildi. 3 milyon 400 bin adedi Meslek Fabrikası'nda olmak üzere, 6 milyon 750 bin maske ücretsiz olarak dağıtıldı. Kamu kurumlarının ve iş yerlerinin dezenfeksiyon çalışmalarında 70 bin litre dezenfektan kullanıldı" dedi.

"Dayanışma faaliyetlerine 120 milyon lira harcandı"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde tüm dayanışma faaliyetlerine 120 milyon lira harcadığını açıklayan Buğra Gökçe, vazgeçilen kurum gelirlerini de açıkladı. Su borcu olan 14 bin 298 abonenin suyunun geçici olarak bağlandığını açıklayan Gökçe, 268 bin 163 abonenin ise su kesme işleminin ertelendiğini belirtirken, belediyenin sahip olduğu mülklerin kiraları ve ilan ile reklam vergilerinin de ertelendiğini aktardı.

Gelirlerde büyük kayıplar yaşandı

Buğra Gökçe, korona virüs salgını nedeniyle belediye gelirlerinin azaldığını belirterek, şunları söyledi: "5 Mart'ta günlük 1 milyon 985 bin olan toplu ulaşım biniş sayısı, sefer sayıları çok azalmamasına rağmen 200 binlere kadar geriledi. Normalleşme sonrasında bile günlük yolcu sayısı ancak 900 bin civarına yükseldi. Mart-haziran aylarını kapsayan dönemde yüzde 65 biniş kaybı ile yaklaşık olarak 177 milyon lira biniş gelir kaybı yaşandı."

Su gelirleri yüzde 55 azaldı

Korona virüs salgını döneminde su gelirlerinin de yüzde 55 oranında azaldığını vurgulayan Gökçe, "Genel bütçe vergi gelirleri düştüğü için Maliye ve İller Bankasından gelen gelirlerimiz de geçen yıla göre yüzde 15 reel azaldı. Pandemi sürecinde özel tüm faaliyetlere ve malzeme alımlarına toplam 150 milyon lira harcandı. Gelirlerimizdeki azalma ve pandeminin getirdiği zorunlu giderler nedeniyle bütçe tüm ülkeye benzer biçimde açık oluştu. Bu açık borçlanarak giderilmeye çalışılıyor" sözlerine yer verdi.

Narlıdere Metrosu'nun yüzde 59'u tamamlandı

Salgın sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin kimi yatırımlara da öncelik verdiği ifade edldi. Gökçe, "Yılbaşından bu yana toplam 1 milyar 245 milyon liralık harcama yaparak yatırımlarımıza devam ettik. Bu süreçte çalışmalar biraz yavaşlasa da Narlıdere Metrosu'nun yüzde 59'u tamamlandı" bilgisini verdi.

Meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Faaliyet Raporu oylandı. Meclis toplantısının ardından İZSU Genel Kurulu da yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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