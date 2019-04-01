İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Oldu

İZMİR'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer kazandı. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

TUNÇ SOYER KİMDİR

Ankara'da 1959 yılında doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak çalıştı. İsviçre Webster Koleji'nde 'Uluslararası İlişkiler' ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'Avrupa Birliği' alanlarında yüksek lisans yaptı. Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. 2009- 2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası. - İzmir

Kaynak: DHA