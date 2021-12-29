İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, yeni yıl hedeflerini paylaştı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'de bütçesinin yüzde 42'sini yatırıma ayıran tek belediye olduklarını belirterek yeni yılda planladıkları yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basın toplantısı düzenleyen Soyer, Narlıdere Metrosu'nun yüzde 85 tamamlandığını, Buca Metrosu'yla ilgili 490 milyon avroluk dış finansman sağladıklarını, yer teslimi ve temel atma aşamasına geldiklerini bildirdi.

Karabağlar-Gaziemir ve Otogar-Kemalpaşa metro hatları için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Soyer, "Bu çalışmaların tamamı İzmir'de daha konforlu bir ulaşımı sağlayacak bir çalışma olacak. Şu anda Türkiye'de bütçesinin yüzde 42'sini yatırıma ayıran tek belediyeyiz. Bununla iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen Çeşme Projesi ile Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından planlama süreci işleyen İnciraltı planlarıyla ilgili değerlendirme yapan Soyer, "Bu kentteki insanların gelir düzeyini artıracak her projeye varız. Ama bu kentin doğasına zarar verecek kalkınmaları kabul etmiyoruz." dedi.

Soyer, İzmir Depremi'nin ardından kullanılamaz hale gelen Büyükşehir Belediyesi hizmet binasıyla ilgili sürecin tamamlandığını, 2022 başında binanın yıkılacağını, alana ne yapılacağıyla ilgili bir kurul oluşturduklarını kurur kararıyla hareket edeceklerini söyledi.

Basmane Çukuru'na ilişkin ise TMSF ile görüştüklerini anlatan Soyer, alanın İzmir için çok büyük bir utanç kaynağı olduğunu, 2022'de bu utançtan şehri kurtarmayı hedeflediklerini belirtti.

2026 EXPO İzmir'i kente kazandırdıklarını ifade eden Soyer, 2030 EXPO adaylığı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini söyledi. Soyer, "Bundan vazgeçmeyeceğiz. EXPO 2026 İzmir, tematik bir EXPO. Asıl büyük hedefimiz 2030'dur. Ev sahipliği yapmak için ne gerekirse yapacağız." dedi.

Gökdere'de bin 500 hayvan kapasiteli yeni bir tesis yaptıklarını belirten Soyer, "En geç şubat ayı içinde açılışını yapacağız. Veterinerler Odası'yla bir protokol yapıyoruz, ocak ayında meclisimize gelecek. İzmir'deki 400 kliniği belediyenin merkezi haline getiriyoruz. Bu klinikler hayvanların kısırlaştırılmasını sağlayacak. Böylelikle 400 poliklinik kadar büyümüş olacağız. Bu sokak hayvanlarıyla ilgili uzun vadede çözümün kısırlaştırmayla olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

1 Ocak'tan itibaren yeni yardım kampanyası başlatacaklarını belirten Soyer, İzmirlilerin el ele vererek yoksulluktan etkilenen vatandaşlara sahip çıkması gerektiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bütün önceliğimizi sosyal yardım ve destek programına ayırmaya karar verdik. 'Komşusu açken tok yatılmaz' desturu, ilkesi ne kadar kıymetliymiş onu deprem zamanı görmüştük. Şimdi de gösterme zamanı" dedi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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