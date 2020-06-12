İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den Vali Ayyıldız'a ziyaret
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den Vali Ayyıldız'a ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a veda ziyaretinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den Vali Ayyıldız'a ziyaret
12.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:49

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a veda ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Erol Ayyıldız, makamında ağırladığı Tunç Soyer'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, İzmir'in meslek yaşamında çok özel bir yeri olduğunu kaydetti.

Tunç Soyer ise kente yaptığı hizmetler ve yapıcı yaklaşımları ile hatırlayacakları Vali Ayyıldız'a yeni görev yerinde başarı diledi.

Kaynak: AA

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