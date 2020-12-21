İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, aşı olacağını duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağını bildirildi.

Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bilim insanları, Kovid-19'un önlenmesinde en akılcı ve etkin yaklaşımın güvenli ve etkinliği kanıtlanmış aşı olduğunda birleşiyor. İzmir'de küresel salgın başlar başlamaz kurduğumuz Bilim Kurulumuz da bu görüşte. Ben de bilimin ışığını izleyeceğim. Sıram geldiğinde Kovid-19 aşımı yaptıracağım." ifadelerine yer verdi.

Hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yükünü azaltmak için aşı organizasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık Bakanlığına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Soyer, bunun için spor salonları, buz pisti ve Fuar İzmir'in kullanılabileceğini, halkın kolay ulaşabileceği meydanlara aşı modülleri kurulabileceğini ve gezici aşı ekiplerinin oluşturabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler