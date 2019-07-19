İzmir Buluşmaları'nın ikincisinde tarım ve sağlıklı gıda masaya yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin geleceğini İzmirliler ile birlikte planlama hedefi doğrultusunda yaşama geçirdiği İzmir Buluşmaları'nın ikincisi gerçekleştirildi. Başkan Soyer, 12 yıl içinde üreticilerden 470 milyon liralık ürün alımı gerçekleştirdiğini, önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkaracaklarını müjdeledi.

"İzmir Buluşmaları" adı verilen etkinliğin ilkinde Kültürpark'ın geleceğine ilişkin kentlilerin görüşlerine başvuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ikinci buluşmayı tarım ve gıda alanında gerçekleştirdi. Aralarında önemli uzmanların da yer aldığı çok sayıda İzmirli, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Etkinlikte, İzmir'i katılımcı bir anlayış doğrultusunda kentlilerle birlikte yönetmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan "Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim" konusunu masaya yatırdı.

Tüketiciler, üretici birlik ve kooperatifleri, ziraat odaları ve ihracatçı birliklerinin temsilcileriyle tarım ve gıda sektörüyle ilgili farklı kesimlerden katılımcıların yer aldığı toplantının açılış konuşmasını Başkan Tunç Soyer yaptı.

İzmir'le ve İzmirli olmakla bir kez daha gurur duyduğunu dile getiren Başkan Soyer, "Bugün görevdeki 100'üncü günüm. Başından beri gördüğüm şu; bizi Türkiye'nin diğer kentlerinden ayıran en önemli özellik 'ortak akıl ve kolektif zeka' ortaya koyma yönündeki irademiz oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Demokrasinin 5 yılda bir sandığa gitmekten ibaret olmadığının, bir yaşam kültürü olduğunun farkındayız. Bu nedenle İzmir gibi bir şehrin olağanüstü potansiyelini ortak akılla yarabiliriz. Onun imkanlarını ancak ortak akılla hayata geçirebiliriz. 'Ben en doğrusunu biliyorum, en iyisini yaparım' dediğiniz zaman o büyük potansiyel ıskalanır. Katılımcı bir anlayışla şekillenecek bir yönetim modelini arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerelde bir başka tarım politikası geliştirmek mümkün"

Üretici veya tüketici olarak tarımla ilgili tüm kesimlerin temsilcilerini İzmir Buluşması'na davet ettiklerini vurgulayan Başkan Tunç Soyer şöyle devam etti:

"Bugün hep beraber bu önemli konu üzerinde beyin fırtınası yapacağız. Tarım ve turizm; İzmir'in en temel iki dinamiği. Türkiye'de tarım politikalarıyla ilgili çok sözümüz olabilir; ama biz biliyoruz ki yerelde bir başka tarım politikası geliştirmek mümkün. 15 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başta Aziz Kocaoğlu ve bürokrat arkadaşlarımız olmak üzere geliştirdiği bir tarım politikası var. 15 yılın hafızasıyla yola çıkıyor olmak çok kolaylaştırıcı bir şey. Şu anda o çıtayı biraz daha yukarı çıkarmanın mümkün olduğunu biliyoruz. İzmir'de ortaya koyacağımız politikaların diğer kentlerimize örne k olacağını biliyoruz. İnanın bu mümkün ve bu heyecanı taşıdığımız için buradayız."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin çok çeşitli tarım ürünlerini ithal etmek durumunda kaldığına dikkat çekerek, ithalatın önüne sadece üretimin desteklenmesiyle geçilebileceğini söyledi. Tüm katılımcılardan 5 yılın sonunda bulunmayı hayal ettikleri konumu anlatmalarını isteyen Başkan Soyer, "Bunu konuşalım istiyorum. 5 yıl sonrasının hayalini kuralım ve buradan bir hedef ortaya çıkarmaya çalışalım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapması gereken bir çalışmayı İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendiklerini açıklayan Başkan Tunç Soyer, "Üreticinin hangi havzada; neyi, ne kadar üreteceğini, hangi fiyattan satacağını bilmesini sağlayacak, planlı üretim sürecini başlatıyoruz diye konuştu.

5 yılda 1 milyar liralık ürün alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş 12 yıl içinde üreticilerden 470 milyon liralık ürün alımı gerçekleştirdiğini ifade eden Soyer, önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkaracaklarını müjdeledi.

Başkan Soyer, katılımcılar arasında yer alan bir üniversite öğrencisinin tarım alanlarının korunması yönündeki görüşlerini dile getirmesi üzerine "Biz tarım alanlarını imara açmayacağız, biz koruma alanlarını imara açmayacağız, tarım topraklarımızı koruyacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gıda kontrol laboratuvarı kuracaklarını da açıklayan Soyer, laboratuvarın önümüzdeki yıl hizmete açılacağını müjdeledi.

Halde kooperatif kotası uygulanacak

Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer de, üretici kooperatifleri için adına önemli bir girişimde bulunduklarının haberini paylaştı. İzmir'de Türkiye'ye örnek olacak tarımsal kalkınma kooperatiflerinin varlığına dikkat çeken Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, "Yasaya göre hallerde yüzde 20 oranında üretici örgütlerine yer verilir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kaynaklar'daki halinde bu uygulama için hazırlıklarımızı yaptık. Yüzde 20 halde yer almak, üretici kooperatifleri ve tüketici kooperatifleri ile Kaynaklar'daki halde el ele olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA