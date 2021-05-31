İzmir Buca su kesintisi! Kartal, Esenyurt İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İzmir su kesintisi! İzmir Buca su kesintisi! Kartal, Esenyurt İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bergama su kesintisi!
İzmir su kesintisi! İzmir Buca su kesintisi! Kartal, Esenyurt İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bergama su kesintisi!
İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2021 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yunus Mah,Topselvi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ!
31.05.2021 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA SU KESİNTİSİ
31.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.