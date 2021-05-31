İzmir Buca su kesintisi! Kartal, Esenyurt İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İzmir Buca su kesintisi! Kartal, Esenyurt İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İzmir Buca su kesintisi! Kartal, Esenyurt İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İzmir su kesintisi! İzmir Buca su kesintisi! Kartal, Esenyurt İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bergama su kesintisi!

İzmir su kesintisi! İzmir Buca su kesintisi! Kartal, Esenyurt İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bergama su kesintisi!

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 31.05.2021 09:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Yunus Mah,Topselvi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.05.2021 09:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ!

31.05.2021 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA SU KESİNTİSİ

31.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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İzmir Buca su kesintisi! Kartal, Esenyurt İSKİ İstanbul su kesintisi: 31 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
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