İZMİR Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemi Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemiBUCA Belediyesi, personel sağlığının korunması için alarma geçti.

Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemi

BUCA Belediyesi, personel sağlığının korunması için alarma geçti. Hizmet binasında alınan önlemlere ek olarak, öğle yemeklerine düzenleme getirildi. Tam sterilizasyonun sağlandığı yemekhanede yemek saati uzatılarak mesafeli oturma düzeni uygulaması başlatıldı.

Kent genelinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını yürüterek halk sağlığı için tüm önlemleri alan Buca Belediyesi, personel sağlığı için de alarma geçti. Hizmet binası giriş çıkışlarında sağlık personeliyle ateş ölçümü yapılarak, hem Bucalıların hem de personelin sağlığının korunması için özel önlem alınırken, personelin ortak kullanım alanlarında da yeni düzenlemeler başlatıldı.

Personelin sağlıklı bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için bir yandan tüm ortak kullanım alanları ilaçlanırken, bir yandan da yemekhanede yeni sisteme geçildi. Yemekhanedeki yoğunluğun önüne geçebilmek için 12.30-13.30 olan yemek saati 12.00-14.00 arasına çekilerek birimler arası koordinasyon sağlandı. Yemekhane personeli tarafından tamamen sterilize edilen tabldot, çatal, kaşık ve bardaklar, personele el değmeden hazırlanarak kullanımlarına sunuldu. Steril bir şekilde yemeklerini alan personel, sosyal güvenli mesafe kuralına uygun ve yan yana gelmeyecek şekilde oturma düzenine yönlendirildi. Personelden gelen yemek kapları ise tekrar dezenfekte edilerek sonraki kullanım için muhafaza edildi.

Öte yandan sosyal güvenli mesafenin kent genelinde sağlanabilmesi için billboard, afiş, sosyal medya ve telefon mesajıyla bilgilendirme yapıldı. Bina içerisinde vatandaşla iletişim halinde olan personele, farkındalık yaratabilmek için 'El sıkışma, öpüşme' yazılı rozetler takıldı. Tüm hemşerilerin tedbirli olmaları, temaslardan kaçınmaları için 'Bir bakış yeter sevgiyi göstermeye' sloganıyla kampanya başlatıldı.

PERSONEL SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

Çalışmalar hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, personel sağlığının korunmasına özel önem gösterdiklerini söyledi. Kılıç, "Koronavirüs vakasının Türkiye'de çıkmasından önce aldığımız önlemleri arttırarak devam ettiriyoruz. Bucamızın her yerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da hemşerilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemizdeki yoğunluk nedeniyle her şeyden önemlisi beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın sağlığını korumaya özen gösteriyoruz. Hep birlikte bu süreci en iyi bir şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu süreçte duyarlı olmaya, mümkün mertebede temastan ve toplu alanlara girmekten kaçınmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA