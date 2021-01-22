İzmir Buca Belediye Başkanı kim? Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İzmir'in ilçelerinden biri olan Buca'nın Belediye Başkanı internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, İzmir Buca Belediye Başkanı kim? Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Bugün, İzmir'in Buca Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile gerçekleştirilen toplu sözleşmenin ardından belediyede en düşük maaşın 5 bin TL olduğu duyuruldu. Bunun üzerine CHP'li Buca Belediye Başkanı merak edilmeye başlandı. Peki, İzmir Buca Belediye Başkanı kim? Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İZMİR BUCA BELEDİYE BAŞKANI ERHAN KILIÇ KİMDİR?

23 Haziran 1977 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Erhan Kılıç, orta ve lise eğitimini Sekine Evren Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başlayan Kılıç, 2000 yılında mezun oldu. Mesleki stajını ve vatani görevini tamamladıktan sonra 2002 yılında serbest avukatlık yapmaya başlayan Kılıç, İzmir Barosu'nda çeşitli görevlerde bulundu, Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda aldığı görevle başlayan Kılıç, 1999 yılında CHP'nin en genç İlçe Başkan Yardımcısı oldu. Kılıç, 2006-2008 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 22 yıldır CHP üyesi olan Kılıç, 2014-2019 yılları arasında Buca Belediye Meclisi'nde CHP'nin Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürdü. Evli olan Erhan Kılıç, iki çocuk babasıdır.