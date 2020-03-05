: İzmir bu pazarın esnafı kadınlar

05.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:43

Bu pazarın esnafı kadınlar

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, birkaç kadının girişimiyle oluşturulan organik pazarın satıcıları yalnızca kadınlardan oluşuyor. 63 kadın, el emeği ürünleri satarak hem evlerine maddi olarak katkıda bulunuyor, hem de ekonomik özgürlüklerini sağlıyor.

Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde ikamet oturan kadınlar, yaklaşık 8 yıl önce organik pazarın temelini attı. Birkaç kadın ile başlayan organik pazar hareketi hızla büyürken, sayı günümüzde 63'e yükseldi. Perşembe günleri toplanan kadınlar, organik ürünlerini satarak evlerine maddi destek sağlarken; pazarda gözlemeden böreğe, el işi ürünlerden ayrana, keçi sütü ayrandan turşuya kadar pek çok ürün müşterilerin beğenisine sunuluyor. Yaptıkları işten çok mutlu olduklarını belirten kadınların en büyük isteği ise kooperatif statüsüne geçebilmek. Mahallede çoğu insanın birbirleriyle akraba olduğu gerekçesiyle kooperatif olamadıklarını söyleyen kadınlar, özellikle yağışlı havalarda yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle belediyeden de pazaryerinin üstünün kapatılmasını talep ediyor.

'KOOPERATİF OLMAK İSTİYORUZ'

Gözleme ve börek satan Aliye Yılmazel Çetin (56), pazar sayesinde ekonomik olarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu belirterek, "Bu pazarda kadınlar, kendi organik ürünleriyle el emekleriyle üretiyorlar. Pazaryerinden ziyade burası mesire alanı gibi oldu. 8 yıldır buradayız ve ürettiklerimizi değerlendirme imkanı buluyoruz. Hem kendi harçlığımızı çıkarıp hem de çocuklarımızın isteklerini karşılayabiliyoruz. Bu sayede de eşlerimize çok fazla bağımlı olmuyoruz. Ne ailemden ne de eşimden para istemiyorum. Satışlarımız oldukça güzel. Müşterilerimiz de ürünlerimizi beğeniyor. Zaten kendi bahçelerimizden topladığımız malzemelerle üretim yapıyoruz. Müşterilerimiz de ürünlerimizi beğeniyorlar" dedi. Kooperatif statüsüne geçmek istediklerini vurgulayan Çetin, "Kooperatif olmak istiyoruz ancak mevcut olan akraba olmama şartını sağlayamadığımız için olmuyor. Burada çoğumuz akrabayız. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Özellikle yağışlı havalarda sıkıntılar yaşıyoruz. Belediyenin bu soruna el atmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR BİZİ ZORLUYOR'

Pazar esnaflarından Göyfer Konuk (56) ise daha büyük bir alana ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, "İki gözlemeci arkadaşımızın önerisi üzerine pazara çıkmaya başladık. O zamanlarda 2- 3 olan sayımız 63'e kadar çıktı. Küçük paralarla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Zamanında da erkekleri istemediğimizi söyledik. İlerde daha da gelişeceğimizi düşünüyorum. Pazarın kapanacağı söylentileri duyuyoruz. Eğer doğruysa buna asla müsaade etmeyiz. Yağışlı havalarda çalışmak bizim için çok zor oluyor. Müşterilerimizi oturtacak yer bulamıyoruz. Pazar daha geniş ve üzeri kapalı bir yere kurulursa daha güzel olur. Bir hafta gelen diğer hafta başkasını getiriyor. Satışlardan memnunuz. Allah bereket versin. Beylerimizden para almıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerine duruyoruz" şeklinde konuştu.

'PAZARIN TAMAMININ KADINLARDAN OLUŞMASI BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Pazardan hem para kazandıklarını hem de bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını belirten Zeynep Konu (69) da, "Pazarın tamamının kadınlardan oluşması bizim için çok güzel bir duygu. Tam anlamıyla kadın dayanışması yaşıyoruz. Gençlerimiz, mahallemize ve bize katkı olsun diye bu işe ön ayak oldular. Onların gücüyle el ele verdik ve pazarı kurduk. Ufak ufak başlayarak bu noktaya geldik. Pazar sayesinde hem para kazanıyoruz hem de bir araya gelme fırsatı yakalıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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