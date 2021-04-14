İzmir BŞB hentbolda yarı finalde
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İzmir BŞB hentbolda yarı finalde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir BŞB hentbolda yarı finalde

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 11 yıl aradan sonra yeniden final oynamaya çok yaklaştı.

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 11 yıl aradan sonra yeniden final oynamaya çok yaklaştı. Beykoz Belediyesi GSK'yı nefesleri kesen çeyrek final serisinde averajla eleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor, 11 yıl aradan sonra finale yürümeye başladı. En son 2009-2010 sezonunda finale çıkan İzmir ekibi, yarı finaldeki rakibi Spor Toto engelini de aşarsa aynı başarıyı tekrarlayacak. İzmir ekibi, 1994 yılından bu yana oynanan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 2008-2009 sezonunda da finalist olmuştu.

Bu sezon kupanın eleme turunda Bahçelievler Belediyesi'ni 34-28, Spor Toto'yu 26-21 yenip C Grubu birincisi olan İzmir BŞB, çeyrek finalde Beykoz Belediyespor GSK ile karşılaştı. İzmir ekibi, sahasındaki maçı bitime bir saniye kala Gökhan Örnek'in golüyle 27-26 kazanıp avantaj yakaladı. İstanbul'daki rövanş büyük çekişmeye sahne olup 30-29 Beykoz'un galibiyetiyle sona erdi. Seride 1-1'lik eşitlik ve gol sayılarının da aynı olması üzerine deplasmanda fazla gol atan İzmir ekibi yarı final biletini kaptı.


İzmir BŞB hentbolda yarı finalde
İzmir BŞB hentbolda yarı finalde
İzmir BŞB hentbolda yarı finalde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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