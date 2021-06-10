İzmir BŞB hentbolda iç transfer atağı

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'ni 4'üncü sırada bitirip Türkiye Kupası'nda final oynayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde kaptan Sibel Kıcıroğlu ve kaleci Anca Mihaela ile sözleşme yeniledi.

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'ni 4'üncü sırada bitirip Türkiye Kupası'nda final oynayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde kaptan Sibel Kıcıroğlu ve kaleci Anca Mihaela ile sözleşme yeniledi. Yeni sezonda ülkemizi Euro Cup'ta temsil edeceklerini belirten Kulüp Başkanı Ersan Odaman, "Hentbol erkeklerde İzmir tarihinin ilk Türkiye Kupası'nı kazanıp, kadınlarda final oynadık ve bu branşta son yılların en başarılı dönemini yaşadık. Gelecek yıl, daha güçlü ve mücadeleci takımlarla hedefimizi büyüteceğiz" dedi.

Yardımcı Antrenör Senar Dayat ise ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için güçlü bir kadro kurulacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı