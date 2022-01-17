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İzmir BŞB hentbolda Avrupa'ya veda etti

İzmir BŞB hentbolda Avrupa'ya veda etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor kadınlar hentbolda Avrupa macerasını noktaladı.

İZMİR (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyespor kadınlar hentbolda Avrupa macerasını noktaladı. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında İzmir'de 28-28 berabere kaldığı Rocasa Gran Canaria'ya konuk olan temsilcimiz, İspanya'dan 36-27 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla çeyrek finale kalma şansını kaçıran İzmir Büyükşehir Belediyespor, maç bitiminde büyük üzüntü yaşadı. İzmirli kızlar, bu sezon Avrupa Kupası'nda Yunan ekibi Pylea'nın yanı sıra Portekiz ekibi Madeira'yı elemişti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Gran Canaria, İspanya, İzmir, Spor, Haber

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