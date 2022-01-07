İzmir BŞB hentbolda Avrupa arenasında

İZMİR (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası (EHF European Cup) son 16 turu ilk maçında İspanyol ekip Rocasa Gran Canaria ile Celal Atik Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefleyen İzmir BŞB, 16 Ocak Pazar günü ise rövanşı Kanarya Adaları'nda oynanacak. Kupaya ikinci turda başlayan İzmir ekibi, önce Yunanistan ekibi A.E.S.H. Pylea' yı eledi. Üçüncü turda ise Portekiz'den Madeira Andebol SAD'ı eleyen temsilcimiz gözünü çeyrek finale çevirdi.

Avrupa arenasında tarihinde 12'nci kez yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, ilk karşılaşmasını 1999-2000 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyon Kupası'nda oynadı. İzmirli kadınlar, bugüne kadar dört kez Avrupa Hentbol Federasyon Kupası, dört kez Challenge Kupası, iki kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve bir kez Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda mücadele etmişti. İzmir BŞB, 2008-2009 sezonunda Challenge Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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