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İzmir BŞB'de alkışlar Hatice'ye

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir BŞB'de alkışlar Hatice'ye

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularından Hatice Pınar Yiğitalp, Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası 59 kilogramda ay-yıldızlı ekibimizle bronz madalya kazandı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularından Hatice Pınar Yiğitalp, Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası 59 kilogramda ay-yıldızlı ekibimizle bronz madalya kazandı. Genç sporcu önemli bir başarıya imza atıp Avrupa arenasında üçüncülüğü elde etti. Hatice Pınar, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde podyuma çıktı.


İzmir BŞB'de alkışlar Hatice'ye

İzmir BŞB'de alkışlar Hatice'ye

İzmir BŞB'de alkışlar Hatice'ye

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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