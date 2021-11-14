İzmir BŞB'de alkışlar Hatice'ye

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularından Hatice Pınar Yiğitalp, Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası 59 kilogramda ay-yıldızlı ekibimizle bronz madalya kazandı. Genç sporcu önemli bir başarıya imza atıp Avrupa arenasında üçüncülüğü elde etti. Hatice Pınar, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde podyuma çıktı.

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