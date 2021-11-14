İzmir BŞB Avrupa'da avantajı kaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir BŞB Avrupa'da avantajı kaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir BŞB Avrupa'da avantajı kaptı

AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası üçüncü tur ilk maçında Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'ı evinde 28-22 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak rövanş öncesi avataj yakaladı.

İZMİR (DHA) -

AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası üçüncü tur ilk maçında Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'ı evinde 28-22 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak rövanş öncesi avataj yakaladı. Rakibi karşısında 6 gol farkla kazanan İzmir BŞB turun kapısını aralarken, Portekiz'de her türlü galibiyet, beraberlik ve 6 gol altından alınacak her yenilgi temsilcimizin yola devam etmesini sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Atlas Okyanusu açıklarında yer alan Portekiz'in Maderia Adası'na gitmek için hafta içinde 3 bin 996 kilometre yol katedecek. Aktarmalı olarak yorucu bir seyahat yapacak kafile çarşamba gününden yola çıkacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title