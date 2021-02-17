İzmir Bozdağ'da kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar nedeniyle bölgenin turizm merkezleri arasında yer alan mahallenin, cadde ve sokakları beyaza büründü.

Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, yağışın akşam saatlerinde başlayarak yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Hava koşulları nedeniyle Manisa'nın Salihli ilçesiyle Bozdağ Mahallesi arasındaki kara yolunun geçici süreyle kapandığı bilgisini veren Balcı, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşımın sağlanabildiğini aktardı.

Balcı, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinin de kar yağışının bölgede olumsuzluğa yol açmaması için önlemler aldığına işaret ederek, "Mahallemize gelmek isteyenler mutlaka zincir bulundursun. Mahallemizde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, daha da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp