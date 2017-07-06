İzmir Bosna Sancak Derneği Visoko Belediyesi Televizyonu'nu Ağırladı

İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Abdullah Gül Amacımız İzmir'de yaşayan Bosnalı Boşnakları Bosna Hersek'te yaşayan akrabalarına Visoko Belediyesi Radyo Televizyonu aracılığı ile özlemlerini gidermelerini sağlamak için beş gün boyunca, Boşnakların bulunduğu bölgelerde çekimler yapıldı ve bu çekimler Bosna da yayımlanacak. Birbirini ziyaret edemeyen akrabalar televizyon aracılığıyla Bosna da yaşayan akrabalarına bu şekilde ulaşma imkânı bulabildi. İzmir'de yaşayan Boşnakların gelenek ve göreneklerini yaşatıldığı bazı Boşnak ailelerinin evleri ziyaret ederek çekimler yapıldı. İzmir'in turizminde söz sahibi olan Boşnaklarla görüşmeler yapılarak verimli görüşmeler yapıldı. Kültürel ve ticari iş birliği 'ne katkı sağlayacak iyi bir çalışma oldu. Ayrıca Bosna Hersek İzmir Fahri Konsolosu Kemal Baysak'ta ziyaret edildi dedi.

Visoko Belediyesi Radyo Televizyon editörü Jasmina Duvnjak Lemaş bu ziyaretle ilgili şunları söyledi; Burada kültürel ve iş birliği çalışmaları yaparak Bosna'da bunları yayımlayacağız, bu çalışmalarımız başarılı işbirliği çalışmalarımızın başlangıcı. İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Abdullah Gül burada bizlerin kültür elçisi gibi çalışıyor. Bosna ya birçok yardımlar yaptılar onun için izmir'de yaşayan Boşnakların İzmir Bosna Sancak Derneğine ve başkan Abdullah Gül ile yönetim kuruluna daha fazla destek vermeli ve sahip çıkmalı.

Biz kendimizi Türkiye'de çok güvenilir ve emin ellerde olduğumuzu biliyoruz. Türkiye'yi biz Anavatan olarak görüyoruz.

Bizleri İzmir'e davet ederek en iyi şekilde ağırlayan kendi evimizde olduğumuzu hissettiren İzmir'de yaşayan Boşnaklarla görüşmelerimizi sağlayan İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederim. Bizim izmir'e görüşmeler yapmamız için İzin veren Visoko Belediye Başkanımız Amra babiç'e teşekkür ederim dedi.



