İzmir Bosna Sancak Derneği'nden çocuklara İngilizce kursu

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Leyla Ünsal ve Ilgın Demirel'in verdiği İngilizce kursu yaklaşık bir ay sürdü.

Pratik yapmak adına Adnan Menderes Hava Alanına, Bornova Ata Anı evi ve Restoran'a giderek pratik yapan çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Eğitime katılanlara eğitim sonunda Sertifikalarını, Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Bornova Belediye Meclis Üyesi Barbaros Taşer verdi. Taşer eğitmenlere de birer plaket vererek kendilerine teşekkür etti.

Barbaros Taşer eğitimle ilgili şunları söyledi;

'Dernek olarak bizim amacımız dernek üyelerimize elimizden geldiğince faydalı olmak. Kadınlarımıza yönelik verdiğimiz eğitimlerin dışında Boşnakça dil kursunu yıllardır veriyoruz. Bu seferde Boşnakça kursun yanında çocuklarımıza yönelik yaklaşık bir ay süren İngilizce kursu verdik. Bu kursun verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz dernek olarak burada yaşayan Boşnak hemşerilerimize akrabalarımıza destek olduğumuz gibi balkan coğrafyasında yaşayan yaşayan hemşerilerimize ve akrabalarımıza de destek olmak' dedi.

Kaynak: Bültenler