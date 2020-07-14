İZMİR BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLEN SAADET'E BAKANLIK DESTEĞİ
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İZMİR BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLEN SAADET'E BAKANLIK DESTEĞİ

İZMİR'de, 2 yıl önce boşanma davası açtığı eşi tarafından tehdit edilen ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kalan Saadet K.'ye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi.

14.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:59

İZMİR'de, 2 yıl önce boşanma davası açtığı eşi tarafından tehdit edilen ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kalan Saadet K.'ye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. Kendisine verilen destek için teşekkür eden Saadet K., "Benimle aynı durumda olup kendini ifade edemeyen kadınların sesi oldum" dedi.

İzmir'de yaşayan Saadet K., 21 yıl evli kaldığı A.K.'ye 2 yıl önce önce şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Dava sürerken eşi tarafından tehdit edilip, darp edilen

2 çocuk annesi, bu suçlardan da savcılığa şikayetçi oldu. Ancak ne boşanma davası sonuçlandı ne de savcılık tarafından sürdürülen soruşturma tamamlandı. Saadet K. de can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldı. "Ölmek istemiyorum" diyerek sesini DHA aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyuran Saadet K.'ye, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarıyla Mücadele ve Kadına Şiddet Bürosu da Saadet K.'ye ulaşarak, KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

'KADINLARIN ARAMASI MUTLU ETTİ'

Aldığı destek telefonlarının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Saadet K., "Haberin bu kadar fazla büyüyeceğini düşünmemiştim. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan arandım. Bana yardımcı olmak istediklerini ilettiler. Bunun yanı sıra bu süreçte sürekli benimle birlikte olan polislerimiz de bana yeniden ulaştılar. Verdikleri destekler için hepsine teşekkür ederim. Birçok kadın da aradı, bu durum beni çok mutlu etti. Bu durumu yaşayıp da kendini ifade edemeyen birçok insan var. Belki onların da sesi oldum diye düşünüyorum" dedi.

'SESİNİZİ DUYURUN'

Şiddete maruz kalan kadınların seslerini duyurmaları gerektiğini vurgulayan Saadet K., "Bana ulaşan kadınlardan, 'Yalnız değilsin', 'Ben de bu durumu yaşadım ama anlatamadım', 'Sizler için ne yapabiliriz?' gibi çok fazla mesaj aldım. Kadınlar olarak normal, sıradan ve huzurlu bir hayat istiyoruz. Ben de örnek olmayı umuyorum. Şiddeti yaşayan insanlar seslerini duyurmalılar. Tek kişi bir şey başaramazsınız belki ama sayınız arttıkça durum değişir. Lütfen sesini duyurun ve hakkınızı arayın. Artık bu olaylar son bulsun" diye konuştu.

İZMİR BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLEN SAADET'E BAKANLIK DESTEĞİ

Kaynak: DHA

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