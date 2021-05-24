İZMİR BOŞANDIĞI EŞİ VE ONUNLA BİRLİKTE OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜĞÜ 2 KİŞİYİ YARALADI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Selçuk H. (36), 3 ay önce boşandığı eşi Emine Y. (36) ile onunla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü Gökhan U. (23) ve Tayyar Ö.'yü (41) ise pompalı tüfekle çeşitli yerlerinden yaraladı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Selçuk H. (36), 3 ay önce boşandığı eşi Emine Y. (36) ile onunla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü Gökhan U. (23) ve Tayyar Ö.'yü (41) ise pompalı tüfekle çeşitli yerlerinden yaraladı. 3 kişiyi yaralayıp kaçan Selçuk H. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Zafer Mahallesi, Yenikent Sitesi'ndeki 3'üncü kattaki, 1 çocuk annesi Emine Y.'ye ait daireden bugün saat 06.00 sıralarında, silah sesleri duyuldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Emine Y.'yi bacağından, Gökhan U.'yu ise yüzünden yaralı olarak buldu. Pompalı tüfekle yaralandıkları belirlenen 2 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan U., ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, şüphelinin Emine Y.'nin 3 ay önce boşandığı eşi Selçuk H., olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçan Selçuk H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu ilk olaydan 4 saat sonra İnönü Mahallesi, Zafer Caddesi üzerindeki bir kahvehanede bu defa ilçede televizyon tamirciliği yapan Tayyar Öztürk, pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Öztürk de Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Öztürk'ü yaralayan kişinin de Selçuk H., olduğunu belirledi. Boşandığı eşi ve onunla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü 2 kişiyi yaralayan Selçuk H., Emmioğlu Mahallesi'nde suç aleti tüfekle polis tarafından yakalandı. Selçuk H.'in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı