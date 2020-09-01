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İZMİR Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulunduİZMİR'in Balçova ilçesindeki boş arazide Ufuk Hasdikici'nin (44) cesedi bulundu.

01.09.2020 13:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:59

Boş arazide erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Balçova ilçesindeki boş arazide Ufuk Hasdikici'nin (44) cesedi bulundu.

İnciraltı Mahallesi'ndeki boş bir arazi yakınından bu sabah geçenler, 35 DKE 50 plakalı bir hafif ticari aracın yanında yerde, evli ve 5 çocuk sahibi Ufuk Hasdikici'nin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasdikici'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Hasdikici'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Hasdikici'nin vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR Boş arazide erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

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