İzmir Bornova Becker'e Uzun Forvet Perovanovic'ten İmza

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni takımı Bornova Beckerspor, transferde geçen sezon Beşiktaş formasını giyen Iva Perovanovic'i renklerine bağladı.



Kariyerinde Euroleague ve Eurobasket tecrübeleri de yaşayan 34 yaşında, 1.88 boyundaki Karadağlı uzun forvet, Türkiye'de Orduspor ile Canik Belediyespor'da da oynadı. Yaptıkları transferlerle takımın yüzde 90'ını oluşturduklarını söyleyen Bornova Beckerspor Başkanı Volkan Kebir, şöyle konuştu:



"Şutör guard transferi için de önemli isimlerle görüşüyoruz. Süper Lig'de ilk sezon hedefimiz play off'a kalmak olacak. İzmir'i yine gururla temsil etmek istiyoruz."



- İzmir