İzmir bombası ününe ün katıyor
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İzmir bombası ününe ün katıyor

İzmir bombası ününe ün katıyorİZMİR'de en çok tüketilen tatlılardan olan ve ünü tüm Türkiye'ye yayılan İzmir bomba tatlısı, yumuşacık hamuru ve içinde bulunan bol çikolatasıyla hayranlık uyandırıyor.

28.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:03

İzmir bombası ününe ün katıyor

İZMİR'de en çok tüketilen tatlılardan olan ve ünü tüm Türkiye'ye yayılan İzmir bomba tatlısı, yumuşacık hamuru ve içinde bulunan bol çikolatasıyla hayranlık uyandırıyor.

Son yıllarda İzmirli ustaların Türk mutfağına kazandırdığı lezzetlerden biri olan İzmir bombası, çeşitleriyle de yoğun ilgi görüyor. Beyaz ve kakao kremalılarının yanı sıra frambuazlı bomba da hazırlayan Dinçer Acar, bomba tatlısının sosyal medyanın da etkisiyle gittikçe popülerleştiğini söyleyerek İzmir ile özdeşleştiğini vurguladı. İzmir'de yenebilecek en güzel tatlardan birisinin bomba olduğunu anlatan Acar, "Bombanın İzmir ile özdeşleşmesi bizi çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Artık Türkiye'nin her yerinde bomba biliniyor. Vitrinlerde İzmir bombası reklamlarını görüyoruz. Bu buluşu yapan ustalarımızın emeklerine sağlık. Bu tatlının geçmişi Osmanlı tarihine dayanmıyor. Yaklaşık 10 yıllık bir mazisi var. Son zamanlarda sosyal medyanın etkisiyle daha popüler oldu. Eskiden kurabiye olarak bilinirdi. Şu an Türkiye'nin her yerinde İzmir bombası adıyla biliniyor" dedi. İzmir'de çok sayıda yerde bulunabilen bombanın yapımının da basit olduğuna dikkat çeken Dinçer Acar, kadınların evde de rahatlıkla hazırlayabilmesi için bazı ipuçları verdi. Tatlı ihtiyacını düşük maliyetle gidermek isteyenlerin bombayı tercih ettiğini söyleyen Acar, şöyle konuştu:

"Çıtır hamuru, akıcı bir çikolata içerir. İçindeki sos yani fındık kreması bombaya lezzet verir. Hamurunun da iyi tutturulması lazım. Kıvamında olup iyi dinlenirse hamur tutmuş olur. Dinlendikten sonra 30'ar gram halinde keseriz. Merdane ile açarız. Fındık kremasını yağlı kağıtta dondurucuda beklettikten sonra hamurun içine katarız. Kadınlar bu şekilde evde hazırlayabilirler. Tezgahlarımızın görsel açıdan da zengin olmasına önem veriyoruz. Dışı beyaz, içi kakaolu krema ile hazırlanan bombanın yanında siyah hamurun içine beyaz çikolata ile de hazırlıyoruz. Frambuazlısını da yapıyoruz. Müşterilerimiz her çeşitli ilgiyle karşıladı. Ayrıca doğum günü ya da farklı davetler için daha büyük boyda bomba tatlısı da hazırlıyoruz."

BİR OTURUŞTA 3 TANE YİYOR

İzmir'e 3 yıl önce geldiğini anlatan Erdem Kılıç, İzmir'de en sevdiği tatlardan birinin bomba olduğunu belirterek "Hamurun ince oluşunu ve içindeki dolgun çikolatayı seviyorum. Çay ile çok lezzetli oluyor. İzmir'in bir boyozu bir de bombası çok güzel. Ben yerken genelde çatal bacak kullanıyorum, çünkü çikolatası dolgun olduğu için akıyor" dedi. Bir oturuşta 3 bombayı bitirdiğini söyleyen Yusuf Alkış da "Hamuru kalın olursa güzel olmuyor. Arkadaşım İzmir'e 3 sene önce geldi, onu ilk kez ben buraya getirdim. Bazen boyoz bazen bomba yiyoruz" diye konuştu. Ailece bombayı çok sevdiklerini dile getiren Orhan Açar ise şunları söyledi:

"Bu tatlıya bayılıyorum. Çocuklarım da çok sever. Eskiden tatlı olarak baklavayı tercih ederdik. Şimdi tatlı yerine bombayı yiyoruz. İzmir'in bombası gerçekten meşhur."

İzmir bombası ününe ün katıyor

Kaynak: DHA

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