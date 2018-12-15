İzmir 'Bizim İçin Şampiyon' Filminin Oyuncuları İzmir Galasına Katıldı

'Bizim İçin Şampiyon' filminin oyuncuları İzmir galasına katıldı

EFSANE yarış atı Bold Pilot sayesinde yolları kesişen Türkiye'nin en başarılı jokeylerinden Halis Karataş ile Begüm Atman'ın ölümsüz aşkını konu alan, 'Bizim İçin Şampiyon' filminin İzmir galası yapıldı. Filminin oyuncuları Fikret Kuşkan, Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah, İzmir'de seyirciyle buluşup, filmi birlikte izledi.

Türkiye'nin en başarılı jokeylerinden Halis Karataş ile Begüm Atman'ın aşkını konu alan Bizim İçin Şampiyon filminin İzmir'in Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki galasına, başrol oyuncuları Fikret Kuşkan, Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah da katıldı. Gerçek hikayeden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın otururduğu, senaryosunu Ahmet Katıksız ve Serkan Yörük kaleme aldığı filmin İzmir galası öncesi, şanslı 30 kişiye ücretsiz sinema bileti dağıtıldı. İzmirlilerle buluşan başrol oyuncuları, sinemaseverlerle birlikte toplu fotoğraf çekildi.

Film gösterimi öncesi soruları yanıtlayan oyunculardan Özdemir Atman'ı canlandıran Fikret Kuşkan, "Benim önümü açan aslında ailenin kendisi oldu. Özdemir beyin akrabaları ve kızları oldu. Onlarla yapmış olduğum temaslar benim önümü açtı. Yazılı ve görsel kayıtlardan yararlandım. Daha önce oynadığım İki Başlı Dev adlı ilk başrolünü oynadığım filmde, Ömer Bey adlı bir karakteri canlandırıyordum ve karakter yapısı birebir aynıydı. Aynı zamanda da dönemin şampiyonu olan bir ata bindim. Yapımcılarıma ve bu filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mucizevi bir ekiple çalıştık" dedi.

Filmde Begüm Atman'ı canlandıran Farah Zeynep Abdullah ise, "Film süreci çok dolu geçti, çok özverili çalıştık. Çok hissederek çektik. Atlarla ilgili çok fazla çalışmalar yapıldı ve özel eğitimler aldık. Böyle bir sette olmaktan ötürü ben çok mutluyum. Ben buna bir aşk filmi demek istiyorum. Çünkü atla Halis'in bir aşkı var, Halis'le Begüm'ün bir aşkı var, baba kız aşkı var. Dolayısıyla aşk dolu bir film olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Halis Atman'ı canlandıran Ekin Koç ise, "Daha önce ata biniyordum fakat bu farklı bir stil. Bu alışık olduğum engel atlama stili değil, bir jokey stili. Bunun için yaklaşık 4 ay jokeylerin eğitim aldığı bir okulda çalıştım. 4 aylık yoğun bir diyet programı ve spor uyguladım. 10 kilo verdim" dedi.

Söyleşinin ardından oyuncular sinemaseverlerle birlikte filmi izledi.