İzmir Birikim Okullarında öğretmenlik akademisi düzenlendi

16.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:12

Birikim Okullarınca 25 yıldır gerçekleştirilen "Öğretmen Akademisi", okulun İzmir kampüsünde gerçekleştirildi.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, fakültelerin 4. sınıflarında okuyan veya yeni mezun olmuş öğretmen adaylarına, öğretmenlik şuuruna sahip olmalarını, donanımlarını arttırmayı, onların özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde çalışabilmelerine katkı sağlamalarını hedefleyen akademiye 28 kişi katıldı.

Dokuz Eylül, Ege, Katip Çelebi ve Demokrasi Üniversitelerden seminer için katılan öğretim görevlisi, öğretim üyesi eğitimcilerin 16 seminer verdiği akademi 15 Şubat'ta tamamlandı ve 6 hafta sürdü.

Katılımcılara sertifika verilirken ikinci kısım akademiye katılan öğretmenlerin mart ayında okulda staj yapacağı belirtildi.

"Öğretmen Akademisi"nin İzmir ayağından sorumlu olan İzmir Birikim Okulları Kampüs Müdür Yardımcısı İsmail Acar, başarının "birikim"le gerçekleşeceğini ifade ederek, akademiye katılan tüm öğretmen adaylarına teşekkür etti.

Kaynak: AA