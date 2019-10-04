İzmir birçok ülkeye ihraç ettiği klarnetin üzerinden otomobille geçti

04.10.2019 09:56

Birçok ülkeye ihraç ettiği klarnetin üzerinden otomobille geçti

İzmirli klarnet üreticisi Aydan Akıneri, Finlandiya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra kurduğu atölyede imal ettiği klarnetleri, Japonya, İsrail, Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Kendisine has, özel bir teknikle ürettiği klarnetlerin ekstra dayanıklı olduğunu ifade eden Akıneri, iddiasını ispat etmek için otomobiliyle, bu entrümanın gövdesinin üzerinden geçti.

İzmir'de yaşayan Aydan Akıneri'nin başarılarla dolu hayatı, kendisi gibi tutkulu insanlara da örnek oluyor. Bando Mızıka Astsubay Okulu'dan mezun olan Aydan Akıneri, 4 yıllık askerlik hayatının ardından, Finlandiya'ya taşındı. Bu ülkedeki filarmoni orkestralarında fagot çalmaya başlayan Akıneri, bir gün bozulan entrümanını tamir ettirecek yer bulamayınca, bu işi yapmaya karar verdi. Amerika'ya gidip, nefesli sazlar tamiri hakkında eğitim alan Akıneri, Finlandiya'ya döndüğünde nefesli sazlar tamir atölyesi açtı. Atölyesi kısa süre içinde ünlenen Akıneri, Finlandiya, İsveç ve Norveç'teki ünlü orkestraların enstrümanlarının bakımlarını ve tamirlerini yapmaya başladı. Yaklaşık 25 yıl Finlandiya'da bu işi yapan Akıneri, 18 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı verdi. Bir süre, Bilkent Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nda çalışan Akıneri, kısa süre sonra İzmir'e yerleşti ve klarnet üretim atölyesi açtı.

KLARNET GÖVDESİNİN ÜZERİNDEN OTOMOBİLLE GEÇTİ

Alsancak semtindeki atölyesinde, geleneksel üretim tekniklerini terk edip, kendisine has ve meslek sırrı dediği bir teknikle ürettiği klarnetleri Japonya, İsrail, Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle bazı Avrupa ülkelerine ihraç eden Akıneri, Ben hep hayallerimin peşinden gittim ve yapmak istediğim şeyleri yaptım. Klarnetlerim, diğer üretilenlere göre daha dayanıklı ve sağlamdır. Bunda, benim meslek sırrı dediğim bazı tekniklerin yanı sıra, kullanılabilecek en iyi ağaçları kullanmamın da payı var. Çünkü ağaçlar, yaşlandıkça pahalılaşır, tıpkı şarap gibi. Ben de, tüm bunların en iyisini kullanıyorum dedi.

Klarnetlerinin dayanıklılığını ispat etmek için otomobilini, ürettiği bir enstrümanın üzerinden geçiren Akıneri, İsterseniz kamyon da geçirebiliriz, benim için sorun değil diyerek, espiri yaptı.

Kaynak: DHA