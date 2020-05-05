İZMİR Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı
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İZMİR Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı

İZMİR Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı
05.05.2020 07:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 07:32

Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı İZMİR'in Konak ilçesinde, bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat Özcan'ın(48) cansız bedeni denizde bulundu.

Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı İZMİR'in Konak ilçesinde, bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat Özcan'ın(48) cansız bedeni denizde bulundu.

Bir vatandaş, bugün saat 05.00 sıralarında Pasaport iskelesi yakınında suda bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Harekete geçen deniz polisi olay yerine gelerek, öldüğü belirlenen kişi kıyıya çıkarttı. Üzerinde yapılan arama sonucu çıkan kimlikle ölen kişinin Sedat Özcan olduğu belirlendi. Özcan'ın bir süredir kayıp olduğu ve yakınlarının durumu emniyete bildirdiği öğrenildi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadığı belirtilen Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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