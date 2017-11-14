İzmir Bir Adım Önde
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bir araya gelen otomotiv sektörü ve iş dünyası temsilcileri, yerli otomobil üretimi konusunda İzmir'in kararlılığını gösteren son derece anlamlı bir fotoğraf ortaya koydu.
Başkan Aziz Kocaoğlu, "Yerli otomobilde tercihin İzmir'den yana kullanılması hepimizin dileğidir. Birlikte hareket etmemiz, İzmir'i bir adım öne taşıyor" diye konuştu. Toplantıda, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar başkanlığında 8 kişilik İzleme ve Takip Komitesi kuruldu.
"Yeri otomobil üretimi" Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutarken, bu projeye ev sahipliği yapmak isteyen İzmir'den çok önemli bir hamle geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun davetiyle bir araya gelen sektör temsilcileri, İzmir'in bu projedeki artılarını ve eksilerini masaya yatırdı. Bu önemli yatırım için alternatif yerlerin de tartışıldığı toplantıda ayrıca, 8 kişilik İzleme ve Takip Komitesi oluşturuldu.
Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantı sonrasında bir açıklama yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, yerli otomobil üretiminde İzmir'in tercih edilmesi için yol haritası belirlemek üzere sanayi ve iş dünyası ile bir araya geldiklerini belirterek, "Bu projede tercihin İzmir'den yana kullanılması hepimizin dileğidir. Bugün İzmir'in avantajları ile dezavantajlarını konuştuk. Yer seçimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Lobi çalışmalarını yürütmek üzere de bir komite oluşturduk. Bu komitemiz, kısa süre içinde İzmir milletvekillerimizle toplantı yapıp onları bilgilendirecek. Bütün parlamenterlerimizden, İzmir'e yatırım yapılması konusunda tüm siyasi erklerini kullanarak lobi faaliyetlerine katılmalarını rica edeceğiz. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, fabrikanın İzmir'de kurulması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Alt yapı çalışmaları için şimdiden hazırız. Bu yatırımı kentin kalkınması, yaşam standardının yükselmesi için önemsiyoruz. Sektörle birlikte hareket etmemiz, İzmir'i bir adım öne taşıyor" diye konuştu.
İzmir'in avantajları
8 kişilik İzleme ve Takip Komitesi'nin başkanlığına seçilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, İzmir'de birlikte hareket edebilmenin en güzel örneğini yaşadıklarını söyledi. Yorgancılar şöyle devam etti:
"Sayın Büyükşehir Başkanımızın daveti üzerine odalarımız, otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileri ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın direktifleri, 5 girişimci firmanın bu işi yapmak için harekete geçmesi üzerine, biz de yerli otomobil firmasının İzmir'de kurulması için aday olduk. İzmir'in avantajlarını öne çıkarmak istiyoruz. İzmir gerek limanı, insan kaynakları, Opel, BMC gibi daha önce yapılmış yatırımları, son dönemde otomotiv yan sanayisindeki başarılı şirketleri, üniversite-sanayi işbirliği ile çok avantajlı. İstanbul –İzmir otoyolu da bitince bu avantaj daha da yukarı çıkacak. Biz de toplantımızda bu işin en önemli merkezinin İzmir ve çevresi olduğu konusunda mutabık kaldık. Bu toplantının ardından milletvekillerimizi davet ederek gücümüzü birleştireceğiz. Milletvekillerimizin, İzmir milletvekili olan Başbakanımızın, Ege milletvekili olan Ekonomi Bakanımızın bu isteğimize sahip çıkacağına inanıyoruz. Bu yatırımı İzmir'e kazandırmak için gayret sarfedeceğiz. Bu toplantıyı düzenleyen Başkanımız Aziz Kocaoğlu Kocaoğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum."
Aliağa-Bergama-Kınık bölgesi öne çıkıyor
Yorgancılar, yer seçimi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planlama çalışmaları kapsamında araştırmaların sürdüğünü ancak Bergama, Kınık ve Aliağa bölgesinin limanlara yakınlığı nedeniyle öne çıktığını söyledi. Yorgancılar, basın mensuplarının otomobilin tamamen yerli olup olmayacağı sorusuna ise, "Kore dahil, kendi markaları olan otomobillerin yerlilik oranı yüzde 60' ı geçmiyor. Dışarı bağımlılık var. Bugün İzmir'de öyle firmalar var ki BMV'ye bile parça üretiyor. Biz yüzde 60'ını Türkiye'de üretebilir olacağız. Belirli parçaları dışardan ithal etmemiz söz konu olacak. Ama önemli olan markalaşmak ve hangi alım gücünü hitap edecek bir araç yapılacağıdır" şeklinde cevap verdi.
Komitede kimler yer alıyor?
Yerli otomobilin İzmir'de kurulması çalışmalarını yürütecek İzleme ve Takip Komitesi'nde EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ın dışında ESBAŞ CEO'su Faruk Güler, Tiryakiler Oto Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Uysal, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak Abdullah Baysak ile CMS Jant Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen yer aldı.
Toplantıya kimler katıldı?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilen "Yerli Otomobil Zirvesi"ne şu isimler katıldı:
Ege Bölgesi Sanayi Odası ('EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı (İTO) Ekrem Demirtaş, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Başkanı Sabri Ünlütürk, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, ESBAŞ CEO'su Faruk Güler, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay, EGOD önceki başkanı Mustafa İduğ, ESİAD Yüksek İstişare Konsey Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Uysal, TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, Tiryakiler Oto Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Poyraz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Selami Özpoyraz, Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, CMS Jant Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen, Peteksan Oto Radyatör Firması yöneticisi Fatih Atabulu, İntegral Menkul Analisti Ozan Batu, Dönmez Debriyaj Yönetim Kurulu Üyesi Hatice İvit, Sektör Danışmanı Mustafa Menku, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, MHP İl Başkan Yardımcısı Adil Özyiğit, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, Çelikiş Yedek Parça Firması Genel Müdürü Okyay Erik, NESAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Sandalcı, BMC Ticari Araçlar Kar Merkezi Direktörü Bülent Santırcıoğlu, Far-San Otomotiv Sahibi Mustafa Şahin ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan Korkmaz.