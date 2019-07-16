İZMİR Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı

İZMİR Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı

Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)SELA OKUNDUİZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu.

İZMİR Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı

Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)
SELA OKUNDU
İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu.

Kaynak: DHA
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