İZMİR Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı
Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)SELA OKUNDUİZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu.
Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)
SELA OKUNDU
İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu.
Kaynak: DHA
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