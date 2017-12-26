İzmir Bilişim Suçu Şüphelileri Tutuklandı

Bilişim suçu şüphelileri tutuklandı



İzmir'de, vatandaşları arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan, aralarında, hakkında 76 bilişim suçundan arama kararı bulunan M.A.G.'nin de olduğu 9 kişi tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankanın (ING Bank) müşterilerini arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşların internet bankacılığı giriş bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra savcılıkça serbest bırakılan İ.A. (35) ve U.T.'nin (38) ifadelerinden yola çıkan ekipler, İzmir ve Ankara'daki bazı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, A.K. (24), B.K. (19), B.K. (20), E.D. (32), M.Ç. (23), A.G. (31), M.B. (25), E.A. (32), S.D. (41), B.A. (23), Ö.F.T. (27) ve N.R.T.'nin (26) yanı sıra, 76 bilişim suçundan aranan M.A.G.'yi (26) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 10 harddisk, 14 flash bellek, 6 laptop, 14 sim kart, 371 CD ve DVD, içerisinde bazı dökümanlar bulunan 17 klasör, 1 POS cihazı ile banka hesap cüzdanları ve banka hesap kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.Ç., B.K. ve N.R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli tutuklandı.