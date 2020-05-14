İzmir Bilim Kurulu, AVM'ler Hakkında Uyardı İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, AVM'ler hakkında uyarıda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, AVM'ler hakkında uyarıda bulundu. Kurul yaptığı açıklamalarda "Halk sağlığının henüz tesis edilmediği koşullarda AVM gibi devasa kapalı alanlar ve insan sirkülasyonuna sahip alanlar henüz salgın tam kontrol edilmemişken açılmamalıdır" cümlelerine yer verdi.

İzmir Bilim Kurulu'ndan AVM Açıklaması

İzmir Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı'nın 9 Mayıs 2020 tarihli COVID-19 AVM ve AVM içindeki iş Yerlerinde Alınacak Önlemler" yazısında yer alan önerilerin, halkımızda bu hastalık ile ilgili sağlık okuryazarlığının (SOY) yeterince oluşmadığı ve kurallara uyma, önerileri uygulama konusunda istenilen düzeye henüz gelinemediği göz önüne alındığında, bulaşı engellemeye yetmeyeceği endişesini taşıyoruz.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 12 Mayıs 2020 tarihinde attığı tweet de bu endişemizde ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor: 'Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.'

Bunca uyarıya, eğitime karşın fiziksel mesafe ve maske takma konusunda bile hedeflenen seviyeye ulaşılamamışken AVM'lerde;

Afiş asılması, el antiseptiği bulundurulması,

Giriş ve çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesi,

Tuvalet, mescit gibi ortak kullanım alanları, kapı kolları, tekerlekli sandalye gibi ortak kullanım araçları, asansör kullanımı gibi bir dizi önleme ve kısıtlamalara halkımızın uyum sağlaması zaman alacaktır.

Yine TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın 'Pandemi sırasında iç havanın herhangi bir şekilde kullanılmaması gerekir. Bu yüzden gerekli tadilatlar yapılıp sistemlerin % 100 taze hava ile çalıştırılır hale getirilmesi gerekmektedir' açıklaması gibi gerekli önlemlerin alınması ve bunların kontrollerinin yapılıp uygunluğunun onaylanması da zaman alacaktır. En yetkili kişilerin, bulaşıcılık riskinin sürmesi nedeniyle, alınan önlemlere herkesin sıkı sıkı uymasını istemeleri ve bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen veriler gösteriyor ki pandemi sırasında halk sağlığının henüz tesis edilmediği koşullarda AVM gibi devasa kapalı alanlar ve insan sirkülasyonuna sahip alanlar, henüz salgın tam kontrol edilmemişken açılmamalıdır."

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