14.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:59

İzmir Belenbaşı'ndaki kaçak villalara yıkım şoku

Belenbaşı'nda 50 dönümde kurulan ikisi villa olmak üzere 4 yapı yıkıldı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesindeki saklı cennet olarak bilinen Belenbaşı'nda, 50 dönümlük ormanlık hazine arazisi üzerine yapılan kaçak villalar yıkıldı.

Buca'nın kırsal bölgelerinde havadan ve karadan yapılan tespit çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede ağaçları kesip yapılar diken kişilere geçit vermiyor.

Kırıklar ve Kaynaklar bölgesindeki müdahalelerin ardından ekipler, şimdi de İzmir'in en tarihi ve en yeşil bölgelerinden Belenbaşı'nda 50 dönümlük hazine arazisi üzerindeki ormanlık alana kurulan 4 yapıyı tespit etti. Tespit üzerine yapılar hakkında işlem başlatan ekipler, yasal sürecin sonlanmasının ardından yıkım için harekete geçti. Çam ağaçlarının dikili olduğu orman arazisi üzerine edilen ikisi kaçak villa olmak üzere toplam dört yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yapı kontrol ekiplerinin yapmış olduğu tespit ve müdahalelerin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Belenbaşı, sadece Buca'nın değil İzmir'in çok özel yerlerinden birisidir. Bu ağaçlarda, bu ormanlarda Yörüklerin, Türkmenlerin, nice Efelerin izi vardır. Onların bizler için, yarınlarımız için yaşattığı bu toprakları hiçbir fırsatçının kendi çıkarı için yok etmesine izin vermeyeceğiz. İster villa olsun, ister şato olsun; asla taviz vermeden ormanlarımızı, yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA