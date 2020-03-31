İzmir Belediye Başkanı'ndan İki Hafta Sokağa Çıkma Yasağı Önerisi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarıyla internet üzerinden bir toplantı yaptı.
31.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:46
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarıyla internet üzerinden bir toplantı yaptı. İzmir İl Pandemi Kurulu toplantısıyla ilgili bilgi veren Soyer, İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığındaki toplantıda iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı önerisinde bulunduğunu açıkladı
Kaynak: DailyMotion.com