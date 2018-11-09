İzmir Belediye Başkan Yardımcısının Trafik Kazası Kurbanı Oğluna Son Görev

Belediye Başkan yardımcısının trafik kazası kurbanı oğluna son görev

Arkadaşını bırakmak için yola çıkmış

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Hasan Türkmen (30), son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunu trafik kazasında kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'i, acılı gününde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yalnız bırakmadı. Bir çocuk babası olan Hasan Türkmen'in, kazada yaralanan arkadaşını evine bırakmak için yola çıktığı öğrenildi.

Armutlu Mahallesi kavşağında dün (perşembe) saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesine doğru gelen Hasan Türkmen, yönetimindeki 35 HTM 98 plakalı otomobil ile Y.Ö.'nün kullandığı 34 DV 5999 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu olan Hasan Türkmen ile yanındaki Eşref Seymen (36) kazada yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Mehmet Türkmen, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yanındaki bulunan Eşref Seymen'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan TIR şoförü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Otopsiden sonra yakınlarına teslim edilen evli ve bir çocuk babası Hasan Türkmen'in cenazesi, bugün öğlende Ulucak Camisi'ne getirildi. Burada Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı olan baba Mehmet Türkmen'i acılı gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi yalnız bırakmadı. Kazada yaralanan arkadaşını evine bırakmak için yola çıktığı öğrenilen Hasan Türkmen için ilk olarak camide dua edildi. Ardından tabutu yakındaki Ulucak Mezarlığı'na kadar taşınan Hasan Türkmen için, burada cenaze namazı kılındı. Türkmen, ardından toprağa veirildi.