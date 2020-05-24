İZMİR Bayramı da izole geçirdiler Bayramı da izole geçirdilerİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinin Cumalı köyü yakınlarında ahşap bungalov evlerden oluşan doğal yaşam köyünde izole yaşam süren vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda da sosyal mesafeye uygun şekilde bayramlaştı.

Bayramı da izole geçirdiler

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinin Cumalı köyü yakınlarında ahşap bungalov evlerden oluşan doğal yaşam köyünde izole yaşam süren vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda da sosyal mesafeye uygun şekilde bayramlaştı.

Koronavirüs salgınından korunmak isteyen bazı aileler, Kemalpaşa ilçesinin Cumalı köyü yakınlarında bulunan ahşap bungalov evlerde kendilerini izole etti. Şehrin gürültüsünden ve salgın tehlikesinden kaçarak doğayla iç içe yaşamayı tercih eden aileler, Ramazan Bayramı'nda da geçmiş bayramlardan farklı da olsa bir araya gelip sohbet etti. Anne babalar, bahçelerde sebze meyve yetiştirerek vakit geçirirken; çocuklar doğayla iç içe temiz havanın tadını çıkararak oyun oynadı.

İzmir'de tekstil ihracatı yapan Birsen Özçelik, 1 yıl önce şehrin gürültüsünden kaçmak için ahşap evlerden satın aldıklarını söyleyerek son 3 ayı sürekli burada geçirdiklerini ifade etti. Özçelik, "Sabah kalkıp domates biberle bahçeyle uğraşıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Burada doğada geziyoruz. Bu bayram farklı. Annemizle babamızla gidip gelemiyoruz. Bu bayram diğerlerinden farklı. En azından ormanın içinde daha rahatız. Sokağa çıkma kısıtlamamız yok. Çiçek ya da ot topluyoruz" dedi.

Evli ve 1 çocuk sahibi Kerem Çamoğlu da mart ayının başından beri bu evlerde kaldıklarını söyleyerek, "Salgın günlerinde böyle izole olabileceğimiz bir alan olması ve hem kalabalıktan uzak hem doğayla iç içe bir alan olması bizim için avantajdı. Uzaktan takip ettiğimiz işlerim var. Mesaimi tamamladıktan sonra çocuklarla birlikte bahçe bostan işleri yapıyor kümesimizle ilgileniyoruz" diye konuştu. Ramazan Bayramı'nı da kutladıklarını ve hoş vakit geçirdiklerini anlatan Çamoğlu, "Bayramı kutlamaya arifeden başladık. İftardan sonra bir araya gelip küçük sohbetler yaptık. Sabah kahvaltıdan sonra da komşularımızla bir araya geldik. Çocukların el öpmesi söz konusu değil. Bizim için de kişisel temas yok ama uzaktan hal hatır sorarak ritüelleri yerine getirdik" diye konuştu.

Fazilet Arslan da uzun süredir doğayla iç içe bir yerde yaşamanın hayalini kurduğunu belirterek şunları söyledi: "Kendime ait bir işletmem var. Eşimle böyle bir yerin hayalini kuruyorduk. Kasımda burayı aldık. Hafta sonları geliyorduk. Şimdi tamamen buradayız. Domates, biber, fasulye yetiştiriyoruz. Bütün siteye yetecek kadar sebze diktik. Şehir yaşamından sonra buraya alışmak zor olmadı. Bütün gün işyerinde ve apartman dairesinde nefes alamıyorsunuz. Burada 4 mevsim yaşanabilir. Böyle izole yaşamak çok güzel. Burada bir aile olduk. Dere kenarında yürüyüşe çıkıyoruz. Komşularımızla burada tanıştık ama kaynaştık"

ÇOCUKLAR ŞANSLI HİSSEDİYOR

Çocuklar da ahşap bungalov evlerin bulunduğu doğal yaşam köyünde özgürce oyunlar oynayarak mutlu bir bayram geçirdi. Kuzey Rüzgar Bilgin (8) günlerinin heyecanlı geçtiğini ifade ederek "Çünkü her gün farklı bir şey yapıyoruz. Buraya parkur da yaptık. Bayram olduğu için mutluyum" dedi. Baran Arslan (10) "Günlerim güzel geçiyor. Evde tıkılmaktan iyidir. Ama bazen soğuk oluyor. İzmir'de olsaydım canım sıkılırdı. Burada olduğum için şanslıyım" diye konuştu. Duru Arslan (10) ise, "Burada arkadaşımla oynuyorum. Yürüyüş yapıyoruz. Evde kalınca sürekli telefon oynuyorum. Ama burada gerek kalmıyor. Burada bazı hayvanlardan korksam da iyi geçiyor. Ağaç bitki dikiyoruz" dedi. Kuzey Ali Çamoğlu (10) ise doğanın içinde olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Kaynak: DHA