İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
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İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta? İzmir Kurban Bayramı namazı saatleri merak edilirken, İzmir ilçeleri bayram namazı saatleri de sorgulananlar arasına girdi. Bayram namazı kaçta İzmir? İlçe ilçe Diyanet Kurban Bayramı namazı saatlerini derledik.

İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
29.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:19

Kurban Bayramı'nın gelişiyle, bayram namazı kılınacak vakitler araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dinin iki büyük bayramından olan Kurban öncesi bayram namazı saatlerini kullanıcıların erişimine açtı. Kurban Bayramı'nda camileri dolduracak olan cemaatin heyecanla beklediği bayram namazı için saatler haberimizde...

İZMİR KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Büyük şehirlerden biri olan İzmir'de, Kurban Bayramı namazı saat 6:45'de cemaat ile idrak edilecek.

İZMİR İLÇELERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

ALİAĞA = 06:45

BAYINDIR = 06:43

BERGAMA = 06:43

BEYDAĞ = 06:41

ÇEŞME = 06:48

DİKİLİ = 06:45

FOÇA = 06:46

GÜZELBAHÇE = 06:46

KARABURUN = 06:47

KEMALPAŞA = 06:44

KINIK = 06:43

KİRAZ = 06:41

MENDERES = 06:45

MENEMEN = 06:45

ÖDEMİŞ = 06:42

SEFERİHİSAR = 06:46

SELÇUK = 06:45

TİRE = 06:43

TORBALI = 06:44

URLA = 06:47

KURBAN BAYRAMI NAMAZI İZMİR'DE NE ZAMAN KILINACAK?

Kurban Bayramı namazı bayramın 1. günü sabah namazından sonra kılınacaktır. İzmir'de kurban bayramı namazı 31 Temmuz Cuma günü sabah namazından sonra saat 06:45'de kılınacaktır.

İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmir ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI VAKTİ NEDİR?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Yani güneşin doğuşundan yaklaşık olarak bir saat sonrasıdır. Bayram namazının ilk vakti güneşin ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar yükseldiği vakittir. Bu vakit de güneşin doğmasından yaklaşık 50-55 dakika kadar sonra başlar, öğle namazı vaktinin girmesinden önceki vakte kadar devam eder.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena'ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

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