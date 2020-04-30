İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde sona yaklaşılıyor
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İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde sona yaklaşılıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin fiziki olarak yüzde 65'inin tamamlandığını, teknik ekipmanlarının yüzde 85'inin de yerlerine konuşlandırıldığını belirtti.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde sona yaklaşılıyor
30.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:19

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin fiziki olarak yüzde 65'inin tamamlandığını, teknik ekipmanlarının yüzde 85'inin de yerlerine konuşlandırıldığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile yapımı devam eden hastanenin şantiyesindeki çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Türkiye'nin üçüncü büyük hastanesinin İzmir'de olacağını, hastanenin çağı yakalayan donanımı ile İzmir'in ve bölgenin ihtiyacını fazlası ile karşılayacağını belirtti.

633 bin metrekare alan üzerine inşaa edilen hastanenin 2 bin 60 yatak kapasiteli olacağını, 450 poliklinik, 54 ameliyathane ve 374 yoğun bakım odasından oluşacağını, dev bir sağlık yatırımının yapıldığını dile getiren Sürekli, şunları kaydetti:

"Hastanemizin fiziki olarak yüzde 65, teknik ekipman yerleşimi açısından yüzde 85'inin tamamlandığını söyleyebiliriz. İzmir ve bölgemiz için gerçekten önemli bir sağlık odağı olacak. Kimse inkar edemez ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en büyük hayalim' diyerek gerçek kılmak için çok emek verdiği şehir hastaneleri, vizyon ve öngörünün işi. Her ne kadar birileri, daha önceleri bunun böyle olmadığını iddia etseler de sonunda kendilerini yalanlayarak itiraf etmek zorunda kaldı. Çünkü hiçbir vatan severin, hiçbir aklı selimin karşı çıkamayacağı kadar önemli bir yatırım. Bunu içinden geçtiğimiz süreçte daha iyi görüyoruz."

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise vatandaşların 18 yıl önce aldığı sağlık hizmetleri ile gelinen nokta arasında uçurum olduğunu ifade etti. Kırkpınar, bugün tüm dünyayı etkisi altına alan, Avrupa ülkelerine can çekiştiren koronavirüs salgınında 104 ülkeden yardım talebi alan Türkiye'nin ABD dahil pek çok ülkeye malzeme ve ekipman gönderecek kadar sağlam bir sağlık altyapısına sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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