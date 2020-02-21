: İzmir bayraklı'da zemini kayan binanın tahliyesine başlandı

21.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:04

Bayraklı'da zemini kayan binanın tahliyesine başlandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 22 daireli 'Çiğdem' Apartmanı'nın zemininde eğitim belirlenince boşaltılmasına karar verildi. Karar üzerine binada oturanların çoğu evlerini tahliye ederken, hala apartmanda yaşamaya devam eden 4 apartman sakini kiralık ev bulunca çıkacaklarını söyledi.

Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi üzerindeki 151 numaralı 'Çiğdem' adlı ruhsatlı 6 katlı apartmanın zemininde kayma olduğu şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebinin ardından harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise 22 daireli apartmanın sakinlerine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderdi. Ekipler dün de 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve Zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde 18 daire boşaltıldı. Kalan 4 dairede yaşayan ailelerin ise kiralık ev arayışı sürüyor.

Binada oturmaya devam eden yönetici, evli ve 2 çocuk babası 68 yaşındaki Ali Gökçe, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yazı geldi. Bunun üzerine bina tahliye edilmeye başlandı. Ev bulamadığım için ben hala tahliye edemedim Ev bulunca ben de tahliye edeceğim" dedi. Apartmanda hala oturmayı sürdüren bir diğer kişi nakliye işiyle uğraşan, evli ve 1 çocuk babası 45 yaşındaki Enver Ünlü, "Belediye bize tahliye tebligatı gönderdi. Yukardan 86 santimetre eğit olduğu söylendi. 'Boşaltın' dediler. Binada oturanların çoğu tahliye etti. Bende boşaltacağım. Bunun yanı sıra bina 1974 yılında yapılmış. O tarihlerden beri eğikliği varmış" dedi.

Kaynak: DHA

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