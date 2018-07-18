İzmir Bayındır'da Ormanı Yangını

Bayındır'da ormanı yangını

İZMİR'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Geçen yıl aynı bölgede yaklaşık 1000 hektarlık orman ve tarım arazisi alanı yanmıştı.

Bayındır'ın kırsal Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler bölgedeki ormanlık alana yaklaşınca halk tedirgin oldu. Yangın bir süre sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter ve 2 uçak havadan, 20 arazöz ve 3 dozer ile yer ekipleri karadan müdahaleye başladı.

Geçen yıl aynı bölgede yangın çıkmış, yaklaşık 1000 hektarlık tarım arazisi ve ormanlık alan zarar görmüştü.