İZMİR Bayındır'da öldürülen 3 kişi TOPRAĞA VERİLDİ
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İZMİR Bayındır'da öldürülen 3 kişi TOPRAĞA VERİLDİ

21.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:26

Bayındır'daki öldürülen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı (2)ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Bayındır ilçesinde eşi Hüsnü Tümen (31) tarafından öldürülen Serap Tümen (29) ile annesi Serpil Palalı (49) ve silah sesi üzerine yardıma koşan komşu Hamza Kuzucu'nun (45) cenazeleri,...

Bayındır'daki öldürülen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı (2)

ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Bayındır ilçesinde eşi Hüsnü Tümen (31) tarafından öldürülen Serap Tümen (29) ile annesi Serpil Palalı (49) ve silah sesi üzerine yardıma koşan komşu Hamza Kuzucu'nun (45) cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Ölenler için Bayındır ilçesindeki Potama Mezarlığı'nda ikindide cenaze töreni düzenlendi. Ölenlerin yakınları, cenaze öncesinde sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından omuzlanan cenazeler, yan yana defnedildi. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Hüsnü Tümen, tutuklandı.

İZMİR Bayındır'da öldürülen 3 kişi TOPRAĞA VERİLDİ
İZMİR Bayındır'da öldürülen 3 kişi TOPRAĞA VERİLDİ
İZMİR Bayındır'da öldürülen 3 kişi TOPRAĞA VERİLDİ
İZMİR Bayındır'da öldürülen 3 kişi TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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