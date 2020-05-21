İZMİR BAYBURT'TA YENİ BİTKİ TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
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İZMİR BAYBURT'TA YENİ BİTKİ TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

EGE Üniversitesi (EÜ) ve Bayburt Üniversitesi'nden iki bilim insanı tarafından Bayburt'ta, kır sümbülü türüne ait yeni endemik bir bitki türü keşfedildi.

21.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:30

EGE Üniversitesi (EÜ) ve Bayburt Üniversitesi'nden iki bilim insanı tarafından Bayburt'ta, kır sümbülü türüne ait yeni endemik bir bitki türü keşfedildi. Literatüre kazandırılan bitkiye 'Bayburt Sümbülü' adı verildi.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ve Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı tarafından Bayburt'ta kır sümbülü (Bellevalia) türüne ait yeni endemik bir bitki keşfedildi. Kop Dağı'nda araştırma yaptığı sırada Bahtlı bölgesinde farklı olduğunu düşündüğü soğanlı bitkiyi inceleyen Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, bu bitkiyle ilgili bilgileri meslektaşı Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile paylaştı. İki akademisyenin ortak çalışmaları sonucunda yeni bir tür olduğu anlaşılan bitki literatüre kazandırıldı ve 'Bayburt sümbülü' olarak adlandırıldı. Bayburt sümbülüne Phytotaxa Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre, bilimsel olarak ise "Bellevalia Bayburtensis Sefalı&Yıldırım" adı verildi. Bitkinin her rakımda yetiştirilemeyeceğini ifade eden Doç Dr. Hasan Yıldırım, "Bitki görsellik açısından çok güzel bir bitki ve tam süs bitkisi olabilecek bir potansiyele sahip ancak Bayburt sümbülünün yayılış gösterdiği alan 'çarşak' olarak bilinen kırık küçük taşlık alanlardır. Her bitkide olduğu gibi bu bitkinin de yerinde güzelliğini bilmemiz gerekiyor. Toplamda yaklaşık 300 tane kadar tespit edilen bu yeni türün yayılış alanı yaklaşık 34 metrekare kadardır. Birey sayısının az oluşu ve yayılış alanının oldukça dar oluşu nedeniyle neslinin tehlike altında olduğu görülmektedir. Bu nedenle yöre halkı ve yerel yönetim tarafından bitkiye sahip çıkılması ve alanda meydana gelecek aşırı otlatmalar veya insan etkisinden kaynaklı tahribatların önüne geçilmesi gerekmektedir" dedi.

'BAYBURT İSMİNİN VERİLDİĞİ ÜÇÜNCÜ BİTKİ OLDU'

Kop Dağı geçidinde bitki çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı ise, "Bu sümbül türünün çiçek ve yaprak özellikleri bakımından diğer türlerden ayrıldığını fark ettik. Bu durumu konunun uzmanı olan ve Ege Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Hasan Yıldırım hocamız ile paylaşıp yeni bir tür olduğuna kanaat getirdikten sonra makalesini hazırladık. Bu Bayburt'taki Bayburt isminin verildiği üçüncü bitkidir. Bu da Bayburt'un biyolojik özelliklerinin ve bitki çeşitliliğinin ne kadar fazla olduğunu gözler önüne sermektedir" diye konuştu.

İZMİR BAYBURT'TA YENİ BİTKİ TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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