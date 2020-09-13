İZMİR Batmak üzere olan göçmenleri yük gemisi kurtardı
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İZMİR Batmak üzere olan göçmenleri yük gemisi kurtardı

Batmak üzere olan göçmenleri yük gemisi kurtardıİTALYA'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu motor yat, batma tehlikesi atlattı.

13.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:31

Batmak üzere olan göçmenleri yük gemisi kurtardı

İTALYA'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu motor yat, batma tehlikesi atlattı. Bölgede bulunan ticaret yük gemisi tarafından kurtarılan göçmenler, kıyıya getirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İtalya'ya gitmek için geçen salı günü denize açılan içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu motor yat, Bodrum'un 70 mil açıklarında, olumsuz hava koşulları sebebiyle batma tehlikesi yaşadı. Durumu tespit eden sahil güvenlik ekipleri, motoryat yakınlarında bulunan bir ticaret yük gemisine müdahale talimatı verdi. Bunun üzerine yük gemisi batma tehlikesi yaşayan motor yatı ve içindekileri kurtardı. İzmir'in Çeşme ilçesine getirilen motor yatta, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 133 Afgan, 10 İran, 8 Suriye, 4 Filistin olmak üzere toplam 155 göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Yapılan sorguda Afganistan uyruklu 42 yaşında 1 kadın ile 17 yaşlarında bir erkek çocuğun, göçmenlerin ticari gemiye transferi esnasında denize düşerek kayboldukları öğrenildi. Bunun üzerine denizde kaybolan 2 göçmenin bulunması içir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri, 5 organizatörü daha gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Ü.K., S.Ş. ve İran uyruklu A.H tutuklandı. A.Ö., S.B., C.M. ve E.A. ise serbest bırakıldı.

İZMİR Batmak üzere olan göçmenleri yük gemisi kurtardı

Kaynak: DHA

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